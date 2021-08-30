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    Главная / Торги / Поставка товаров для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Картриджи для воды.

    Поставка товаров для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Картриджи для воды.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221606Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221606

    Наименование закупки

    Поставка товаров для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Картриджи для воды.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 14:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-37-87

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Barteneva.AVi1@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бартенева Александра Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товаров для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Картриджи для воды.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221606Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Картриджи для воды.

    Начальная цена

    52 502,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент фильтрующий Аквафор ЭФГ 63/250 пропиленовая нить для холодной воды"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Элемент фильтрующий Аквафор ЭФГ 63/250 пропиленовая нить для холодной воды"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Картридж к фильтру для воды Водолей-БКП шунгитовый 6000Л для очистки воды от хлорных веществ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Картридж к фильтру для воды Водолей-БКП цеолитовый 6000Л для очистки воды от вредных веществ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Картридж к фильтру для воды Водолей-БКП полипропиленовый 6000Л от различных механических примесей"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Фильтр для воды под мойку Сибирь Цео Водолей-БКП 3Л/МИН 35.6х14х33.6СМ 4.5КГ 6000Л"

    Кол-во: 3.000

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