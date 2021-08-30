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    Главная / Торги / Закупка алмазного инструмента ГОСТ Р 53923-2010, ГОСТ 16595-84, ГОСТ 2593-84, ТУ2-037-150-860 в количестве 66 шт.

    Закупка алмазного инструмента ГОСТ Р 53923-2010, ГОСТ 16595-84, ГОСТ 2593-84, ТУ2-037-150-860 в количестве 66 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 13:0030.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221599Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221599

    Наименование закупки

    Закупка алмазного инструмента ГОСТ Р 53923-2010, ГОСТ 16595-84, ГОСТ 2593-84, ТУ2-037-150-860 в количестве 66 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 13:15

    Документация процедуры

    ЭТП_ГПБ_Алмаз.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-59-12

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki-bkz@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Девятов Альберт Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка алмазного инструмента ГОСТ Р 53923-2010, ГОСТ 16595-84, ГОСТ 2593-84, ТУ2-037-150-860 в количестве 66 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 13:00 GMT +330.08.2021 13:0030.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221599Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка алмазного инструмента ГОСТ Р 53923-2010, ГОСТ 16595-84, ГОСТ 2593-84, ТУ2-037-150-860 в количестве 66 шт.

    Начальная цена

    28 609,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара осуществляется за счет Поставщика, постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкурка из синтетических алмазов АС4 63/50 ТУ2-037-150-86 (700*100мм, 40 карат)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Шкурка из синтетических алмазов АСМ 60/40 ТУ2-037-150-86 (700*100мм, 40 карат)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Шкурка из синтетических алмазов АСМ 40/28 ТУ2-037-150-86 (700*100мм, 40 карат)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Шкурка из синтетических алмазов АСМ 20/14 ТУ2-037-150-86 (700*100мм, 24 карат)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Шкурка из синтетических алмазов АСМ 10/7 ТУ2-037-150-86 (700*100мм, 24 карат)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Паста алмазная АСМ 60/28 НОМ 50г ГОСТ 2593-83"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Паста алмазная АСМ 20/14 НОМ 50г ГОСТ 2593-83"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 8"

    "Паста алмазная АСМ 60/40 НОМ 50г ГОСТ 2593-83"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Паста алмазная АСМ 40/28 НОМ 50г ГОСТ 2593-83"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Круг алмазный 12А2-45 150*10*3*40*32 АС4 125/100 В2-01 100% ГОСТ 53923-210"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Круг алмазный 12А2-45 150*20*5*42*32 АС4 125/100 В2-01 100% ГОСТ 53923-210"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Брусок алмазный АБП 40х8х3 АС4 63/50 ГОСТ 16595-84 (4,2 кар.)"

    Кол-во: 15.000

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