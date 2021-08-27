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    Главная / Торги / Поставка огнетушителей с подставками

    Поставка огнетушителей с подставками

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 10:0027.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221590Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221590

    Наименование закупки

    Поставка огнетушителей с подставками

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 12:59

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_одной_партией_ОГНЕТУШИТЕЛИ_ПОДСТАВКИ_итог.docx

    АНКЕТА.docx

    Сведения_о_НМЦД.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Контактный телефон

    +7 495 625-95-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@gge.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вохмянина Алевтина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка огнетушителей с подставками

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 10:00 GMT +327.08.2021 10:0027.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221590Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка огнетушителей с подставками

    Начальная цена

    15 440,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д. 29, литер А, этаж 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями проекта договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Огнетушитель углекислотный ОУ-5 BCE"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Подставка под огнетушитель П-15"

    Кол-во: 8.000

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