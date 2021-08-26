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    Главная / Торги / Поставка костюмов за счет средств ФСС для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УМТС и К в 2021 году

    Поставка костюмов за счет средств ФСС для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УМТС и К в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 00:0026.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221584Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221584

    Наименование закупки

    Поставка костюмов за счет средств ФСС для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УМТС и К в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 13:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-08-95 доб. 23223

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    d.mannanova@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маннанова Дина Мансуровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка костюмов за счет средств ФСС для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УМТС и К в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 00:00 GMT +326.08.2021 00:0026.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221584Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка костюмов за счет средств ФСС для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УМТС и К в 2021 году

    Начальная цена

    239 048,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 108814, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п/о Коммунарка, д. Столбово, Коммунарский участок Московской базы УМТСиК Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка и разгрузка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм утепленный защитный зимний Уран полиэфир 100% 135Г/М2 Шелтер®Микро 150 Г/М2, 3 слоя васильковый/ синий куртка, полукомбинезон Codra Nylon», полиамид - 100%, 275Г/М2 IV и особый климатические пояса ПУ-мембрана паропроницаемая, МВО, кислотонепроницаемая отделка К20, застежка на молнии, с ветрозащитной планкой с застежкой на потайные кнопки, капюшон : с козырьком, утепленный, несъемный 103-0136-02/ 103-0134-02 Россия"

    Кол-во: 19.000

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