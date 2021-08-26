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    Главная / Торги / 01110-2021-585 2N Easy Gate PRO Fax-GSM шлюз 1 GSM канал, порт 1хFXS. SMS Baby Call, GPRS, факс G3, отсек для аккумул.

    01110-2021-585 2N Easy Gate PRO Fax-GSM шлюз 1 GSM канал, порт 1хFXS. SMS Baby Call, GPRS, факс G3, отсек для аккумул.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 13:0026.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221580Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221580

    Наименование закупки

    01110-2021-585 2N Easy Gate PRO Fax-GSM шлюз 1 GSM канал, порт 1хFXS. SMS Baby Call, GPRS, факс G3, отсек для аккумул.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 13:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 4872 30-81-15

    Факс

    Адрес электронной почты

    Natalya.I.Kopylova@rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Копылова Наталья Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Брянская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    01110-2021-585 2N Easy Gate PRO Fax-GSM шлюз 1 GSM канал, порт 1хFXS. SMS Baby Call, GPRS, факс G3, отсек для аккумул.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 13:00 GMT +326.08.2021 13:0026.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221580Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    01110-2021-585 2N Easy Gate PRO Fax-GSM шлюз 1 GSM канал, порт 1хFXS. SMS Baby Call, GPRS, факс G3, отсек для аккумул.

    Начальная цена

    17 138,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Брянская область, 241020, г Брянск, пр-т Московский 99КРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 5 р.д. с даты подписания документов поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "2N Easy Gate PRO Fax-GSM шлюз 1 GSM канал, порт 1 х FXS. SMS Baby Call, GPRS, факс G3, отсек для аккумул"

    Кол-во: 1.000

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