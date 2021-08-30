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    Главная / Торги / Поставка товаров для нужд ООО "Газпром добыча Надым" Запасные части для холодильного оборудования.

    Поставка товаров для нужд ООО "Газпром добыча Надым" Запасные части для холодильного оборудования.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221571Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221571

    Наименование закупки

    Поставка товаров для нужд ООО "Газпром добыча Надым" Запасные части для холодильного оборудования.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 14:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-37-87

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Barteneva.AVi1@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бартенева Александра Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товаров для нужд ООО "Газпром добыча Надым" Запасные части для холодильного оборудования.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221571Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров для нужд ООО "Газпром добыча Надым" Запасные части для холодильного оборудования.

    Начальная цена

    67 933,14

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, 629730, г. Надым, Надымская база ПТОиК; Грузополучатель адрес: ООО «Газпром добыча Надым»; филиал Управление материально-технического снабжения и комплектации; Надымская база ПТОиК участок №2. Тел.: (3499) 565-034.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан Шредера SU-04S 1/4"х0.4х90ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Микропроцессор Eliwell ID 974 LX 230В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Микропроцессор блок Eliwell ID 961"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 4"

    "Микродвигатель Elco VN (YZF) 25-40 1300ОБ/МИН 100ВТ 220В"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Микродвигатель Elco VN (YZF) 16-25 1300ОБ/МИН 60ВТ 220В"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Фильтр-осушитель осушитель DE NA GR50 6.5/2.5ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Фильтр-осушитель Danfoss DCL 032 s D06 1/4"ДЮЙМ"

    Кол-во: 10.000

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