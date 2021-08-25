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Наименование закупки
Поставка масел и технологических жидкостей для транспорта ЕФ Ирбит
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.08.2021 12:39
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 343 354-92-29
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
Alexandr.Kolyasnikov@RT.RU
Ф.И.О. контактного лица
Колясников Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка масел и технологических жидкостей для транспорта ЕФ Ирбит
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.08.2021 10:00 GMT +325.08.2021 10:0025.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221567Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масел и технологических жидкостей для транспорта ЕФ Ирбит
Начальная цена
187 530,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, Ирбитский район, п. Пионерский ул. Ожиганова, 9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата по договору 45 календарных дней (МСП 15 рабочих дней), по счету 7 календарных дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 24.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
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