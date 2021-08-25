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    Главная / Торги / Поставка масел и технологических жидкостей для транспорта ЕФ Ирбит

    Поставка масел и технологических жидкостей для транспорта ЕФ Ирбит

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 10:0025.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221567Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221567

    Наименование закупки

    Поставка масел и технологических жидкостей для транспорта ЕФ Ирбит

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 12:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 343 354-92-29

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    Alexandr.Kolyasnikov@RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Колясников Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка масел и технологических жидкостей для транспорта ЕФ Ирбит

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 10:00 GMT +325.08.2021 10:0025.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221567Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масел и технологических жидкостей для транспорта ЕФ Ирбит

    Начальная цена

    187 530,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, Ирбитский район, п. Пионерский ул. Ожиганова, 9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата по договору 45 календарных дней (МСП 15 рабочих дней), по счету 7 календарных дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Роснефть Maximum 5W-40 SG/CD, 4л"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 2"

    "Роснефть Magnum Maxtec 10W-40 SL/CF, 4л"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Mobil Ultra 10W-40, 4л"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Масло моторное LUKOIL LUXE, SYNTHETIC SAE 5W-40, 5л"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Mobil Super 3000 x1 5W-40, 4л"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Роснефть Kinetic МТ 75W-85 GL-4, 4л"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Роснефть Diesel 2 15W-40 CН-4/SJ, 20 л"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Роснефть Revolux D1 15W-40 CF-4/SJ, 5л"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Роснефть Kinetic Hypoid 75W-90 GL-5, 4л"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Тормозная жидкость "ДОТ-4" 910 гр."

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Антифриз Sintec LUX G12 (КРАСНЫЙ) 5кг"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Антифриз Sintec G11 (зел.) 5кг."

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Антифриз SINTEC GOLD-OEM G12 -40* 5 кг. (желтый)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Литол-24, 2кг"

    Кол-во: 10.000

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