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    Главная / Торги / Закупка: Лента монтажная для г. Пенза ЗнП 1487

    Закупка: Лента монтажная для г. Пенза ЗнП 1487

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2021 12:0024.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221565Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221565

    Наименование закупки

    Закупка: Лента монтажная для г. Пенза ЗнП 1487

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 12:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 831 430-80-77

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.berezovskaya@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Березовская Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка: Лента монтажная для г. Пенза ЗнП 1487

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.08.2021 12:00 GMT +324.08.2021 12:0024.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221565Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка: Лента монтажная для г. Пенза ЗнП 1487

    Начальная цена

    15 250,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пензенская область, 440013, г. Пенза, ул. Нейтральная, д. 1, "Федоров Владимир Вячеславович Антонова Марина Владимировна" "8(8412)67-83-35 8(8412)67-81-57 8(8412)67-83-08"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Форма оплаты – расчет 100%, в течение 7 календарных дней с даты получения товара и подписания товарной накладной. Во вложении наличие счета для оплаты. В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки Обязательным условием для оплаты счета будет являться возможность работы контрагента по электронному документообороту, в связи с распространением короновируса (пандемии) на территории РФ. Необходимо уведомление о поставке за 3 дня до поступления груза на склад.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента монтажная бандажная IEK ЛМ-50 UZA-L50 для фиксации кронштейнов к опорам линий электропередач B20 x L50000 x s0.7мм сталь"

    Кол-во: 5.000

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