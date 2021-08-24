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Наименование закупки
Закупка: Лента монтажная для г. Пенза ЗнП 1487
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.08.2021 12:11
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
+7 831 430-80-77
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
e.berezovskaya@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Березовская Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка: Лента монтажная для г. Пенза ЗнП 1487
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.08.2021 12:00 GMT +324.08.2021 12:0024.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221565Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка: Лента монтажная для г. Пенза ЗнП 1487
Начальная цена
15 250,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пензенская область, 440013, г. Пенза, ул. Нейтральная, д. 1, "Федоров Владимир Вячеславович Антонова Марина Владимировна" "8(8412)67-83-35 8(8412)67-81-57 8(8412)67-83-08"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Форма оплаты – расчет 100%, в течение 7 календарных дней с даты получения товара и подписания товарной накладной. Во вложении наличие счета для оплаты. В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки Обязательным условием для оплаты счета будет являться возможность работы контрагента по электронному документообороту, в связи с распространением короновируса (пандемии) на территории РФ. Необходимо уведомление о поставке за 3 дня до поступления груза на склад.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 5.000
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