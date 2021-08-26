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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Проведение работ по выравниванию пляжной полосы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.08.2021 12:06
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Почтовый адрес
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Контактный телефон
+7 8622 66-33-49
Факс
+7 8622 66-33-43
Адрес электронной почты
zakupki@lazurnaya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаров Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение работ по выравниванию пляжной полосы
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.08.2021 11:00 GMT +326.08.2021 11:0026.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221563Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по выравниванию пляжной полосы
Начальная цена
850 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по Договору производится в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания Сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ, на основании предоставленного Исполнителем счета.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Лазурная"
Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"
Адрес местонахождения
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Кол-во: 1.000
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