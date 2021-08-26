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    Главная / Торги / Проведение работ по выравниванию пляжной полосы

    Проведение работ по выравниванию пляжной полосы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 11:0026.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221563Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221563

    Наименование закупки

    Проведение работ по выравниванию пляжной полосы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 12:06

    Документация процедуры

    Проект_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаров Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Проведение работ по выравниванию пляжной полосы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 11:00 GMT +326.08.2021 11:0026.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221563Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение работ по выравниванию пляжной полосы

    Начальная цена

    850 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору производится в течение 20 (двадцати) календарных дней после подписания Сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ, на основании предоставленного Исполнителем счета.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение работ по выравниванию пляжной полосы открытого побережья доставка техники морем, разработка грунта экскаватором в отвал, повторная перекидка грунта, разравнивание, доставка техники морем, разработка грунта экскаватором в отвал, повторная перекидка грунта, разравнивание"

    Кол-во: 1.000

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