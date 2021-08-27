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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для МКУ "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.Сочи, г.Санкт-Петербург, г.Москва

    Поставка расходных материалов для МКУ "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.Сочи, г.Санкт-Петербург, г.Москва

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 10:0027.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221562Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221562

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для МКУ "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.Сочи, г.Санкт-Петербург, г.Москва

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 09:14

    Документация процедуры

    Договор_поставки_2021.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-82

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    M.Alishaev@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алишаев Магомед Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для МКУ "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.Сочи, г.Санкт-Петербург, г.Москва

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 10:00 GMT +327.08.2021 10:0027.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221562Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для МКУ "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.Сочи, г.Санкт-Петербург, г.Москва

    Начальная цена

    7 440,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей документа о приемке товара согласно выставленного Поставщиком счета. Срок оплаты поставленных товаров по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Поставка Товара выполняется по адресу в соответствии со Спецификацией в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора. Поставщик вправе указать актуальный обоснованный срок поставки. Цена Товара указывается с учетом всех расходов на поставку (транспортных расходов по доставке, налогов и других обязательных платежей). Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Салфетка хозяйственная полировальная Wurth Professional микрофибра синяя 360х320ММ 0899900107"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Лента малярная маскирующая 3M 50.8ММх10М для уплотнителей автомобильных стекол 6349"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Набор 3M PPS для приготовления автокрасок 16026 PPS 125мкм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Лента малярная маскирующая 3M синяя 471.6ММх32.9М 6405"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Подложка промежуточная подложка IP-STF D150/MJ2-15/1 для эксцентриковых шлифмашинок"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 6"

    "Подложка промежуточная IP-STF D150/MJ2-5/2 для эксцентриковых шлифмашинок"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Салфетка хозяйственная Grass Алькантара замша бежевая 450х540ММ IT-0322"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Губка крупнопористая GRASS для мытья машины 195х125х70ММ пенополиуретан IT-0326"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Салфетка хозяйственная Grass Magic Glass микрофибра синяя 400х500ММ 10ШТ IT-0309"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Салфетка хозяйственная Grass Wiper Soft 100% микрофибра синяя 400х400ММ IT-0352"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Щетка для мытья Grass Detail 20СМ искусственный ворс для мытья колесных дисков DT-0236"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Бутыль Detail пластиковая белая 1Л со шкалой и химстойким тригиром DT-0300"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Полировальник на липучке 3М Perfect-It поролоновый 150ММММ 50487"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Полировальник на липучке 3М Perfect-It поролоновый 150ММММ 50388"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Оправка мягкая 3M 125х19 без отверстий для дисков 058601"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Оправка 150ММ для дисков 058601150"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Прокладка-липучка 3М 150х10ММ 15 отверстий 56510"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Лента клейкая тканевая 19ММх25М полиэфир ассорти"

    Кол-во: 20.000

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