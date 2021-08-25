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    Главная / Торги / ЗнП-3253 ЕФ Приобретение сотового телефона

    ЗнП-3253 ЕФ Приобретение сотового телефона

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 17:0025.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221560Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221560

    Наименование закупки

    ЗнП-3253 ЕФ Приобретение сотового телефона

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 12:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 3452 59-99-55

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    butakova-nf@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бутакова Наталья Филипповна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЗнП-3253 ЕФ Приобретение сотового телефона

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 17:00 GMT +325.08.2021 17:0025.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221560Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗнП-3253 ЕФ Приобретение сотового телефона

    Начальная цена

    116 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, пгт.Верхнее Дуброво, ул.Полевая, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по договору производится Покупателем по факту поставки Товара не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания товарной накладной формы «ТОРГ-12" для МСП

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телефон сотовый смартфон Xiaomi Redmi 9 6.53" 3Гбайт 32Гбайт серый"

    Кол-во: 12.000

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