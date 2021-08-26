Услуги по временному трудоустройству работников на оказание услуг для Филиала Газпромбанк (Акционерное общество) «Приволжский» по обработке и передача на архивное хранение документов в г. Нижнем Новгороде, г. Чебоксары, г.Йошкар-Оле на 1 месяц в количестве 8 человек

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал Номер закупки 221553 Наименование закупки Услуги по временному трудоустройству работников на оказание услуг для Филиала Газпромбанк (Акционерное общество) «Приволжский» по обработке и передача на архивное хранение документов в г. Нижнем Новгороде, г. Чебоксары, г.Йошкар-Оле на 1 месяц в количестве 8 человек Валюта процедуры RUB Способ закупки Ценовой запрос Дата публикации

Организатор Наименование организатораОрганизатор Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Приволжский"

Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский" Юридический адрес 117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1 Почтовый адрес 603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б Контактный телефон +7 831 422-18-01 доб. 3521432 Факс Адрес электронной почты Marina.Mazniker@nnovgorod.gazprombank.ru Ф.И.О. контактного лица Мазникер Марина Васильевна Место рассмотрения предложений Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова:

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