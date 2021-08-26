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    Главная / Торги / Услуги по временному трудоустройству работников на оказание услуг для Филиала Газпромбанк (Акционерное общество) «Приволжский» по обработке и передача на архивное хранение документов в г. Нижнем Новгороде, г. Чебоксары, г.Йошкар-Оле на 1 месяц в количестве 8 человек

    Услуги по временному трудоустройству работников на оказание услуг для Филиала Газпромбанк (Акционерное общество) «Приволжский» по обработке и передача на архивное хранение документов в г. Нижнем Новгороде, г. Чебоксары, г.Йошкар-Оле на 1 месяц в количестве 8 человек

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 12:0026.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221553Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221553

    Наименование закупки

    Услуги по временному трудоустройству работников на оказание услуг для Филиала Газпромбанк (Акционерное общество) «Приволжский» по обработке и передача на архивное хранение документов в г. Нижнем Новгороде, г. Чебоксары, г.Йошкар-Оле на 1 месяц в количестве 8 человек

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 14:50

    Документация процедуры

    Договор_на_аутсорсинг.doc

    ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество) "Приволжский"
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б

    Контактный телефон

    +7 831 422-18-01 доб. 3521432

    Факс

    Адрес электронной почты

    Marina.Mazniker@nnovgorod.gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мазникер Марина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по временному трудоустройству работников на оказание услуг для Филиала Газпромбанк (Акционерное общество) «Приволжский» по обработке и передача на архивное хранение документов в г. Нижнем Новгороде, г. Чебоксары, г.Йошкар-Оле на 1 месяц в количестве 8 человек

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 12:00 GMT +326.08.2021 12:0026.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221553Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по временному трудоустройству работников на оказание услуг для Филиала Газпромбанк (Акционерное общество) «Приволжский» по обработке и передача на архивное хранение документов в г. Нижнем Новгороде, г. Чебоксары, г.Йошкар-Оле на 1 месяц в количестве 8 человек

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.65БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) "Приволжский"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д.16 корп.1

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Максима Горького, 65Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по временному трудоустройству работников на оказание услуг для Филиала Газпромбанк (Акционерное общество) «Приволжский» по обработке и передача на архивное хранение документов, находящихся на площадках в г. Нижнем Новгороде, г. Чебоксары, г.Йошкар-Оле на срок 1 месяц"

    Кол-во: 8.000

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