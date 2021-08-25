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Наименование закупки
ЗнП-3253 ЕФ приобретение Детектора скрытой проводки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.08.2021 11:52
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 3452 59-99-55
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
butakova-nf@ural.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бутакова Наталья Филипповна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЗнП-3253 ЕФ приобретение Детектора скрытой проводки
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.08.2021 18:30 GMT +325.08.2021 18:3025.08.2021 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221552Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗнП-3253 ЕФ приобретение Детектора скрытой проводки
Начальная цена
67 920,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, пгт.Верхнее Дуброво, ул.Полевая, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по договору производится Покупателем по факту поставки Товара не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания товарной накладной формы «ТОРГ-12" для МСП
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 12.000
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