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    Главная / Торги / Поставка товаров для обеспечения доступа маломобильных групп населения

    Поставка товаров для обеспечения доступа маломобильных групп населения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 09:3027.08.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221548Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221548

    Наименование закупки

    Поставка товаров для обеспечения доступа маломобильных групп населения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 12:24

    Документация процедуры

    ПРОЕКТ_договора_поставки_товара_одной_партией_товары_для_доступа_МГН.docx

    АНКЕТА.docx

    Сведения_НМЦД.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Контактный телефон

    +7 495 625-95-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@gge.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вохмянина Алевтина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товаров для обеспечения доступа маломобильных групп населения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 09:30 GMT +327.08.2021 09:3027.08.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221548Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров для обеспечения доступа маломобильных групп населения

    Начальная цена

    58 390,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Красноярский край, 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 134Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями проекта договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплексная тактильная табличка на ПВХ 3 мм 400х300мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Контурный круг150 мм (желтый)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Лента противоскользящая, для контрастной маркировки пола"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Комплект системы вызова помощи ТИФЛОВЫЗОВ ПС-1099 с антивандальной и тактильно-сенсорной кнопкой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Ретранслятор УМ Z-09 10277-2"

    Кол-во: 1.000

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