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Наименование закупки
Флэш-карта microSDXC Samsung EVO Plus MB-MC128GA/RU 128Гбайт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.08.2021 11:47
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
Почтовый адрес
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Контактный телефон
812
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Galina.Lupulchuk@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лупульчук Галина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Флэш-карта microSDXC Samsung EVO Plus MB-MC128GA/RU 128Гбайт
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.08.2021 16:00 GMT +324.08.2021 16:0024.08.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221547Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Флэш-карта microSDXC Samsung EVO Plus MB-MC128GA/RU 128Гбайт
Начальная цена
143 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Карелия Республика, Респ Карелия,г Петрозаводск, Максима Горького, д. 4, индекс 185035 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата через 10 рабочих дней после полной поставки товара Обмен документами по ЭДО В счете указать срок поставки и гарантию на оборудование.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Кол-во: 110.000
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