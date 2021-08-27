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    Главная / Торги / SolarWinds DameWare Remote Support [formerly DameWare NT Utilities] Per Seat License (1 user) - License with 1st-Year Maintenance

    SolarWinds DameWare Remote Support [formerly DameWare NT Utilities] Per Seat License (1 user) - License with 1st-Year Maintenance

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 13:0027.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221544Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221544

    Наименование закупки

    SolarWinds DameWare Remote Support [formerly DameWare NT Utilities] Per Seat License (1 user) - License with 1st-Year Maintenance

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 11:49

    Документация процедуры

    Форма_ТКП.xlsx

    01._Общая_информация_претенденту_для_участия_в_запросе_предложений.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 1
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 1

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114

    Почтовый адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а

    Контактный телефон

    +7 495 730-60-00 доб. 11828

    Факс

    +7 495 730-60-00

    Адрес электронной почты

    artemiy.vahrushev@arcticspg1.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Артемий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    SolarWinds DameWare Remote Support [formerly DameWare NT Utilities] Per Seat License (1 user) - License with 1st-Year Maintenance

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 13:00 GMT +327.08.2021 13:0027.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221544Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    SolarWinds DameWare Remote Support [formerly DameWare NT Utilities] Per Seat License (1 user) - License with 1st-Year Maintenance

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, ул. Удальцова, 1АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    30 дней с даты подписания Актов приема-передачи

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 1
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 1

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114

    119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "SolarWinds DameWare Remote Support [formerly DameWare NT Utilities] Per Seat License (1 user) - License with 1st-Year Maintenance"

    Кол-во: 3.000

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