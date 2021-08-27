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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
SolarWinds DameWare Remote Support [formerly DameWare NT Utilities] Per Seat License (1 user) - License with 1st-Year Maintenance
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.08.2021 11:49
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а
Контактный телефон
+7 495 730-60-00 доб. 11828
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
artemiy.vahrushev@arcticspg1.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вахрушев Артемий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
SolarWinds DameWare Remote Support [formerly DameWare NT Utilities] Per Seat License (1 user) - License with 1st-Year Maintenance
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.08.2021 13:00 GMT +327.08.2021 13:0027.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221544Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
SolarWinds DameWare Remote Support [formerly DameWare NT Utilities] Per Seat License (1 user) - License with 1st-Year Maintenance
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, ул. Удальцова, 1АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
30 дней с даты подписания Актов приема-передачи
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 1
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 1
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Имени Захаренкова В.С., д. 11, каб. 114
119415, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Удальцова, 1а
Кол-во: 3.000
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