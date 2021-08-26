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    Главная / Торги / Оказание услуг по изготовлению жалюзи для нужд АО "Гипроспецгаз"

    Оказание услуг по изготовлению жалюзи для нужд АО "Гипроспецгаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 10:0026.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221543Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221543

    Наименование закупки

    Оказание услуг по изготовлению жалюзи для нужд АО "Гипроспецгаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 12:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Гипроспецгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13

    Контактный телефон

    +7 812 578-76-00

    Факс

    +7 812 578-76-28

    Адрес электронной почты

    tender@gsg.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ПАРОМЕНКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по изготовлению жалюзи для нужд АО "Гипроспецгаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 10:00 GMT +326.08.2021 10:0026.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221543Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по изготовлению жалюзи для нужд АО "Гипроспецгаз"

    Начальная цена

    239 591,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Суворовский проспект, д.16/13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору производится Заказчиком Исполнителю в следующем порядке: - 30 % от цены Договора Заказчик уплачивает Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора, при условии выставления соответствующего; 70 % от цены Договора Заказчик уплачивает Исполнителю с момента доставки, монтажа жалюзи, подписания соответствующей накладной, на основании счета, счета-фактуры. Исполнитель обязуется оказать услуги по изготовлению жалюзи и передать Заказчику не позднее 15 рабочих дней со дня поступления суммы предоплаты, на расчетный счет Исполнителя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Гипроспецгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по изготовлению жалюзи горизонтальных солнцезащитных алюминиевых белый глянец (ламели 25ММ)"

    Кол-во: 217.810

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