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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Оказание услуг по изготовлению жалюзи для нужд АО "Гипроспецгаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.08.2021 12:02
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Контактный телефон
+7 812 578-76-00
Факс
+7 812 578-76-28
Адрес электронной почты
tender@gsg.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
ПАРОМЕНКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по изготовлению жалюзи для нужд АО "Гипроспецгаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.08.2021 10:00 GMT +326.08.2021 10:0026.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221543Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по изготовлению жалюзи для нужд АО "Гипроспецгаз"
Начальная цена
239 591,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, Суворовский проспект, д.16/13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по Договору производится Заказчиком Исполнителю в следующем порядке: - 30 % от цены Договора Заказчик уплачивает Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора, при условии выставления соответствующего; 70 % от цены Договора Заказчик уплачивает Исполнителю с момента доставки, монтажа жалюзи, подписания соответствующей накладной, на основании счета, счета-фактуры. Исполнитель обязуется оказать услуги по изготовлению жалюзи и передать Заказчику не позднее 15 рабочих дней со дня поступления суммы предоплаты, на расчетный счет Исполнителя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Гипроспецгаз"
Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Кол-во: 217.810
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