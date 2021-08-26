Оказание услуг по изготовлению жалюзи для нужд АО "Гипроспецгаз"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата по Договору производится Заказчиком Исполнителю в следующем порядке: - 30 % от цены Договора Заказчик уплачивает Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора, при условии выставления соответствующего; 70 % от цены Договора Заказчик уплачивает Исполнителю с момента доставки, монтажа жалюзи, подписания соответствующей накладной, на основании счета, счета-фактуры. Исполнитель обязуется оказать услуги по изготовлению жалюзи и передать Заказчику не позднее 15 рабочих дней со дня поступления суммы предоплаты, на расчетный счет Исполнителя.