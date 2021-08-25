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    Главная / Торги / Поставка бытовых принадлежностей

    Поставка бытовых принадлежностей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 22:0025.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221536Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221536

    Наименование закупки

    Поставка бытовых принадлежностей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 11:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    7-3462-55120

    Факс

    Адрес электронной почты

    ZaharikovaOA@Surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захарикова Олеся Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бытовых принадлежностей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 22:00 GMT +325.08.2021 22:0025.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221536Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бытовых принадлежностей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628407, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, Индустриальная д. 47.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем, денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо универсального передаточного документа (УПД).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доска разделочная Plastic Republic полипропилен 240х150ММ зеленая 605811"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Ложка чайная Рапсодия нержавеющая сталь 1.5ММ 145ММ ЛЧ-М16 ОАО "ПЗХМ им. Кирова" Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Шумовка Нытва Уралочка М13 нержавеющая сталь 300ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Ложка соусная Pintinox нержавеющая сталь 270ММ 45МЛ 50926300"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Ложка столовая Bergano Sonata нержавеющая сталь 210ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Мешок полипропиленовый для строительного мусора 55х105СМ"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 7"

    "Наматрасник водонепроницаемый Askona Plush Cover 2000х900х300ММ влагонепроницаемый эластичный бурлет, высота бортов 35СМ, гипоаллергенный"

    Кол-во: 95.000

    "Позиция 8"

    "Полотенце махровое гладкокрашеное Cleanelly Hotel белое 50х70СМ 100% хлопок ПТО-543-02222 Донецкая мануфактура ООО"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Полотенце махровое гладкокрашеное Cleanelly Hotel белое 70x140СМ 100% хлопок Донецкая мануфактура ООО"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 10"

    "Держатель одинарный настенный для полотенец Colombo Lulu B6211 латунь 680х65х25ММ хром"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 11"

    "Тарелка круглая обеденная Luminarc Trianon стекло белый 240ММ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 12"

    "Тарелка обеденная Luminarc Every Day Директор Белый стекло белый 240ММ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 13"

    "Халат махровый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Запарник деревянный Банные штучки 14Л липа 300х330х300ММ 32695"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Поднос столовый Restola полипропилен 425х320ММ 8014 коричневый ШТ ГОСТ Р 50962-96"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 16"

    "Простыня Бивик лен 150х210СМ"

    Кол-во: 190.000

    "Позиция 17"

    "Сковорода Luxstahl 240ММ 15ММ чугун HE96 с деревянной ручкой черный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Сковорода c антипригарным покрытием Нева-Металл посуда Титан линия "Особенная" 280ММ 70ММ алюминий литой 9128"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Соусник Башкирский Фарфор Принц 100МЛ белый фарфор"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 20"

    "Терка четырехгранная с контейнером Regent inox 93-AC-GR-22 нержавеющая сталь, пластик 230ММ 6755"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Брезент ВО 11293 90СМ 450Г/М2 ГОСТ 15530-93"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 22"

    "Бульонница Практик 320МЛ фарфор 1 сорт белый 2533320 с двумя ручками ГОСТ Р 54575-2011 ООО "Башкирский фарфор""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 23"

    "Жалюзи горизонтальные Изолайт по согласованию с заказчиком управление - левое или правое ширина 700-1500ММ высота 1200-1700ММ, высота монтажа 2.4М"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 24"

    "Жалюзи горизонтальные Изолайт по согласованию с заказчиком управление - левое или правое ширина 700-1500ММ высота 1200-1700ММ, высота монтажа 2.4М"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 25"

    "Полотенце махровое Cleanelly Hotel белое 50x100СМ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Прищепки бельевые полипропиленовые Эллина 55х32х16 С20H"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 27"

    "Халат махровый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Стаканчик одноразовый"

    Кол-во: 100000.000

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