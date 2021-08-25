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Наименование закупки
Поставка бытовых принадлежностей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.08.2021 11:29
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
7-3462-55120
Факс
Адрес электронной почты
ZaharikovaOA@Surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захарикова Олеся Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бытовых принадлежностей
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.08.2021 22:00 GMT +325.08.2021 22:0025.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221536Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бытовых принадлежностей
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 628407, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, Индустриальная д. 47.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию производятся путем перечисления Покупателем, денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо универсального передаточного документа (УПД).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 2.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 360.000
Кол-во: 95.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 190.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 100000.000
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