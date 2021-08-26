Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка хозяйственно-бытовых товаров для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Санаторий "Голубая горка"

    Поставка хозяйственно-бытовых товаров для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Санаторий "Голубая горка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 00:0026.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221529Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221529

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственно-бытовых товаров для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Санаторий "Голубая горка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 11:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-08-84

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    g.timoshenko@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тимошенко Григорий Ильич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственно-бытовых товаров для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Санаторий "Голубая горка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 00:00 GMT +326.08.2021 00:0026.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221529Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственно-бытовых товаров для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Санаторий "Голубая горка"

    Начальная цена

    1 345 192,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 354037 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Шоссейная 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки прДоставка товара осуществляется Поставщиком или уполномоченным им лицом автомобильным транспортом Покупателю или лицу, указанному им в качестве грузополучателя. Доставка включена в стоимость товара. Поставщик обязан не позднее чем за пять рабочих дней до даты предполагаемой поставки (отгрузки) товара письменно уведомить об этом покупателя с указанием наименования и количества товара, вида и количества транспортных средств. Оплата за поставленный товар производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной (по форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132) или иного документа о приемке товара, предусмотренного в пункте 5.1. Договора. Поставщик обязан осуществить поставку товара в последней декаде месяца, но не позднее 31.12.2021

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Освежитель воздуха Ecolab Oasis Pro White Cotton 2000МЛ Г ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Отбеливатель кислородный жидкость Ecolab Ecobrite Oxy 20000МЛ 9038180"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Средство моющее кислотное Oasis pro Toilet для сантехники 2000МЛ"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 4"

    "Средство моющее на основе сульфаминовой кислоты Ecolab Maxx Into C2 для удаления известкового налета, мочевого камня и грязи, для профессионального ежедневного использования в санитарных зонах бутыль пластиковая 1000МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Средство моющее слабощелочное Ecolab Oasis Pro All Bath для сантехники 2000МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Средство моющее Ecolab Kristalin classic суперконцентрированное слабощелочное для уборки санитарных зон 5000МЛ 3034670"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 7"

    "Средство моющее дезинфицирующее Ecolab Mikro Quat Classic для твердых поверхностей 5000МЛ 9047180"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 8"

    "Очиститель полироль спрей Ecolab Polish Cleaner для нержавеющей стали 0.5Л баллон"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 9"

    "Средство для смягчения тканей с нейтрализатором ECOBRITE NEUTRASOFT 20Л"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Средство комплексного действия для стирки белья ECOBRITE MAGIC EMULSION"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 11"

    "Средство для удаления накипи кислотное Ecolab Strip-a-way 5000МЛ для удаления накипи и известкового налета"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 12"

    "Усилитель для стирки щелочной Ecobrite booster plus 20 9040710"

    Кол-во: 25.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Газпром телеком
    Ценовой запрос № 264392
    Хозяйственные нужды Московская обл
    Хозяйственные нужды Московская обл
    264392
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    3 584 700
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром энергохолдинг"
    Ценовой запрос № 258874
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    258874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 263903
    Поставка хозяйственных товаров
    Поставка хозяйственных товаров
    263903
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 262150
    Поставка стороительных материалов для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Поставка стороительных материалов для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
    262150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ
    Ценовой запрос № 77346
    Товары гигиенического назначения
    Товары гигиенического назначения
    77346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.11.2018 16:30(GMT+03:00)
    75 556
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ АКТТ
    Ценовой запрос № 77350
    Хозтовары и канцтовары 44ФЗ(Пошатово 03.12-08.12.18)
    Хозтовары и канцтовары 44ФЗ(Пошатово 03.12-08.12.18)
    77350
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 08:30(GMT+03:00)
    15 840
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУ "ВАДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Ценовой запрос № 77822
    МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
    МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
    77822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    49 271
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Ценовой запрос № 79092
    Поставка хозяйственных товаров
    Поставка хозяйственных товаров
    79092
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    1 090 109
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить