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Наименование закупки
Поставка хозяйственно-бытовых товаров для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Санаторий "Голубая горка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.08.2021 11:25
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-08-84
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
g.timoshenko@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тимошенко Григорий Ильич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственно-бытовых товаров для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Санаторий "Голубая горка"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.08.2021 00:00 GMT +326.08.2021 00:0026.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221529Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственно-бытовых товаров для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Санаторий "Голубая горка"
Начальная цена
1 345 192,90
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 354037 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Шоссейная 15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки прДоставка товара осуществляется Поставщиком или уполномоченным им лицом автомобильным транспортом Покупателю или лицу, указанному им в качестве грузополучателя. Доставка включена в стоимость товара. Поставщик обязан не позднее чем за пять рабочих дней до даты предполагаемой поставки (отгрузки) товара письменно уведомить об этом покупателя с указанием наименования и количества товара, вида и количества транспортных средств. Оплата за поставленный товар производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Покупателем (грузополучателем) товарной накладной (по форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.1998 № 132) или иного документа о приемке товара, предусмотренного в пункте 5.1. Договора. Поставщик обязан осуществить поставку товара в последней декаде месяца, но не позднее 31.12.2021
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Кол-во: 4.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 25.000
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