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Наименование закупки
Поставка технологического оборудования, предметов сервировки для нужд филиала "Волгоградское управление по организации общественного питания" ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.08.2021 15:03
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 961 079-05-80
Факс
Адрес электронной почты
secretary@vtgors.ru
Ф.И.О. контактного лица
Урывский Валентин Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка технологического оборудования, предметов сервировки для нужд филиала "Волгоградское управление по организации общественного питания" ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.08.2021 06:00 GMT +326.08.2021 06:0026.08.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221523Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технологического оборудования, предметов сервировки для нужд филиала "Волгоградское управление по организации общественного питания" ООО «Газпром питание»
Начальная цена
153 992,46
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Волгоградская область, 400122, Российская Федерация, г.Волгоград, шоссе Авиаторов, д.131Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
4.1. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее:15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщику, относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства;30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
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