Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка технологического оборудования, предметов сервировки для нужд филиала "Волгоградское управление по организации общественного питания" ООО «Газпром питание»

    Поставка технологического оборудования, предметов сервировки для нужд филиала "Волгоградское управление по организации общественного питания" ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 06:0026.08.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221523Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221523

    Наименование закупки

    Поставка технологического оборудования, предметов сервировки для нужд филиала "Волгоградское управление по организации общественного питания" ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 15:03

    Документация процедуры

    Проект_Договора_.doc

    Волгоградское_УООП_Задание_заказчика_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 961 079-05-80

    Факс

    Адрес электронной почты

    secretary@vtgors.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Урывский Валентин Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка технологического оборудования, предметов сервировки для нужд филиала "Волгоградское управление по организации общественного питания" ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 06:00 GMT +326.08.2021 06:0026.08.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221523Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технологического оборудования, предметов сервировки для нужд филиала "Волгоградское управление по организации общественного питания" ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    153 992,46

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, 400122, Российская Федерация, г.Волгоград, шоссе Авиаторов, д.131Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    4.1. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее:15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщику, относящемуся к субъектам малого и среднего предпринимательства;30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Печь микроволновая Airhot WP900-25L M 1400ВТ 25Л механическое управление 6 270ММ серебристый 483х424х281ММ 16КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Кипятильник наливного типа для приготовления кипятка на предприятиях общественного питания Airhot WB-15 нержавеющая сталь серебристый 2.5КВТ 220В 15Л 325х325х605ММ 5КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Миксер ручной Robot Coupe MicroMix 220ВТ 220В белый 78х455ММ металл"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Миксер двойной JAU SR2 для молочных коктейлей 0.9Л 300ВТ 220В 15000ОБ/МИН серебристый 360х170х510ММ нержавеющая сталь/алюминий 2 стакана"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Поднос фуршетный BDK-GLASS стекло 670х400х120ММ 4 ступеньки черный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Поднос фуршетный BDK-GLASS стекло 650х400х200ММ 7 ступенек черный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Нож поварской ProHotel Шеф 345/210х45ММ нержавеющая сталь/пластик AG00801-02 Китай"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Сковорода блинная ProHotel 240ММ 15ММ алюминий HL0211B"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Доска разделочная прямоугольная Пищевые Технологии береза 600х300х30ММ натуральный д15"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Скалка с вращающимися ручками бук 60х470ММ 04141911 Россия"

    Кол-во: 10.000

    Позвонить