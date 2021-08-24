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    Главная / Торги / 01107-2021-728 Кресло офисное

    01107-2021-728 Кресло офисное

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2021 14:0024.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221519Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221519

    Наименование закупки

    01107-2021-728 Кресло офисное

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 11:18

    Документация процедуры

    Курск__реквизиты.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 980 725-11-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    andrey_lepekhin@center.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лепехин Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Курская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    01107-2021-728 Кресло офисное

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.08.2021 14:00 GMT +324.08.2021 14:0024.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221519Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    01107-2021-728 Кресло офисное

    Начальная цена

    18 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Курская область, г. Курск, ул.Карла Маркса 61БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100% в течение 7 к.д. с даты подписания последней накладной сторонами

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло офисное Юнитекс AERO сетка"

    Кол-во: 1.000

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