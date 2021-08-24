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    Главная / Торги / потребность г.Назрань

    потребность г.Назрань

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2021 12:0024.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221515Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221515

    Наименование закупки

    потребность г.Назрань

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 12:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 991 41-51430

    Факс

    Адрес электронной почты

    viktoriya.taushanova@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Таушанова Виктория Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Республика Ингушетия*

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Потребность г.Назрань

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.08.2021 12:00 GMT +324.08.2021 12:0024.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221515Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Потребность г.Назрань

    Начальная цена

    1 590,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Республика Ингушетия*, г.Назрань, ул. Московская, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету производится по факту поставки товара на склад покупателя в течении 7 (семи) календарных дней. (Факт поставки подтверждается подписанной Товарной накладной Торг 12 или УПД),стоимость доставки прошу включить в цену.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель ВВГнг 3 х1,5 "

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 2"

    "Разъем RG-458P8C под витую пару категория 5е универсальный Hyperline "

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 3"

    "Дюбель с шурупом 6х40 "ПОТАЙ" "

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 4"

    "Болт анкерный с гайкой 12х150"

    Кол-во: 53.000

    "Позиция 5"

    "Гофра "Промрукав" ПВХ 16мм с зонтом (100м)"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 6"

    "REZANT 07-250 Хомут nylon 3,6х250мм белый"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 7"

    "Кабель сетевой UTP4x2x24 AWG CU Cat 5e PVC LEEK бухта 305м LE030100-0003"

    Кол-во: 1830.000

    "Позиция 8"

    "Выключатель автоматический модульный 1n C 16A DF 47-29 4,5 кА ИЗК MVA20-1-016-C"

    Кол-во: 38.000

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