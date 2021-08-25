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    Главная / Торги / ПОА"Ростелеком" поставка краски

    ПОА"Ростелеком" поставка краски

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 09:0025.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221512Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221512

    Наименование закупки

    ПОА"Ростелеком" поставка краски

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 11:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (8212) 215821

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Oksana.Larionova@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ларионова Оксана Альбертовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ПОА"Ростелеком" поставка краски

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 09:00 GMT +325.08.2021 09:0025.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221512Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПОА"Ростелеком" поставка краски

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург Московское шоссе д.17/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 21 кл.дней по договору ,по счету 7-10 кл.дней ; работа в ЭДО (Диадок Сбис) транспорные включены в стоимость ТМЦ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эмаль грунт-эмаль 3 в 1 ЭкоДом по ржавчине серая"

    Кол-во: 12.000

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    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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