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    Главная / Торги / Поставка оборудования связи

    Поставка оборудования связи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 23:0026.08.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221508Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221508

    Наименование закупки

    Поставка оборудования связи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 11:47

    Документация процедуры

    СПЕКА__оборудование_связи.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-34-35

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    iobudin@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Будин Игорь Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования связи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 23:00 GMT +326.08.2021 23:0026.08.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221508Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования связи

    Начальная цена

    898 297,93

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, РФ, 416168, Астраханская обл., Красноярский р-н, МО Джанайский сельсовет, ООО «Газпром добыча Астрахань», территория производственной базы УМТСиК.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных по настоящему договору товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течение 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным. Поставка будет осуществлена автотранспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телефон Siemens Gigaset DA710 кнопочный"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Телефон Телта 214-8 кнопочный настольный сброс, пауза, импульсный и тональный набор номера, удержание линии, громкая связь, повтор"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 3"

    "Патч-панель Nikomax NMC-RP24UD2-1U-BK неэкранированная черная 19" 24 порта RJ-45 (8P8C) категория 5e 1U"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Микрофон динамический МД-97 50-20000ГЦ широкого применения 28х140ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Радиостанция портативная носимая Такт-310.21 П45 UHF 400-470 МГц 16 3000мАч антенна, АКЛ-3001 Li-Ion 7.4В, ЗУ-108, БПЗУ-108, клипса поясного крепления, инструкция на русском языке"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Телефон проводной TeXet TX-259 кнопочный настольно-настенный 1 линия подсветка дисплея, память на 35 входящих номеров, номер экстренного набора, 5 мелодий вызывного сигнала, термометр, таймер, ночной режим 160х222х62 ТУ 6654-001-27485652-2013"

    Кол-во: 65.000

    "Позиция 7"

    "Микрофон динамический МД-380 А 60-14000Гц для работы с речевым сигналом 41х172ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Радиостанция портативная носимая Такт-310.21 П45 UHF 400-470 МГц 16 3000мАч антенна, АКЛ-3001 Li-Ion 7.4В, ЗУ-108, БПЗУ-108, клипса поясного крепления, инструкция на русском языке"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Радиотелефон TeXet TX-D6905A DECT цифровой АОН, Caller ID ТУ 6654-001-27485652-2013"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 10"

    "Громкоговоритель абонентский Зенит-305М1 1ВТ 30В"

    Кол-во: 37.000

    "Позиция 11"

    "Антенна телевизионная уличная логопериодическая активная Дельта Н111А.04F.12V UHF 470-790МЕГАГЦ 21-60 26ДБ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Приставка цифрового эфирного телевещания ТВ-приставка IPTV NV-711-WAC"

    Кол-во: 52.000

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