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    Главная / Торги / Ноутбуки для НСТ

    Ноутбуки для НСТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 10:0026.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221506Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221506

    Наименование закупки

    Ноутбуки для НСТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 11:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Контактный телефон

    (495)783-30-00

    Факс

    +7 495 783-30-01

    Адрес электронной почты

    otsypina@gpm-rtv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цыпина Ольга Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ноутбуки для НСТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 10:00 GMT +326.08.2021 10:0026.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221506Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ноутбуки для НСТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, ул. Ак. Королёва, д. 19Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    -

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГПМ РТВ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Apple MacBook Air 13 Late 2020 (Apple M1 / 13.3 / 2560x1600 / 8GB / 256GB SSD / Apple graphics 7-core / macOS) MGN63RU/A Space Gray (Серый космос) P/n MGN63RU/A"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Lenovo IdeaPad Gaming 3. 15IMH05 (Intel Core i7 10750H 2600MHz/15.6"/1920x1080/16GB/512GB SSD/NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti 4GB/Windows 10 Home) P/n 81Y400VERU"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "HP ProBook 450 G8 (Intel Core i5 1135G7/15.6"/1920х1080/8GB/256GB SSD/NVIDIA GeForce MX450 2 GB/DOS) P/n 2X7W3EA"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Сумка для HP ProBook 450 G8"

    Кол-во: 6.000

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