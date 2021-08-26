Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка узла очистки ремня переноса

    Поставка узла очистки ремня переноса

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 09:0026.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221505Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221505

    Наименование закупки

    Поставка узла очистки ремня переноса

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 13:41

    Документация процедуры

    kontragent.xls

    ДЕКЛАРАЦИЯ_новая.docx

    О_предоставлении_информации.doc

    Перечень_документов.doc

    согласие_на_обработку_форма.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-40-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    A_Ermilova@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ермилова Анастасия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка узла очистки ремня переноса

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 09:00 GMT +326.08.2021 09:0026.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221505Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка узла очистки ремня переноса

    Начальная цена

    60 833,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 142717, Московская область, г.о. Ленинский, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, здание 15, строение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Цена Договора включает в себя стоимость непосредственно Товара, погрузки/разгрузки, доставки Товара, стоимость упаковки, маркировки, документации, сертификации, гарантийного обслуживания Товара, НДС и иных налогов и сборов. Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счет-фактуры стоимость поставленного Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приемки Товара Покупателем. Условия поставки: Поставка Товара Покупателю производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора. Поставщик обязан передать Покупателю одновременно с передачей Товара оформленные надлежащим образом: - накладную по форме Торг-12; - счет-фактуру на отгруженную продукцию; - сертификат соответствия; - технический паспорт, инструкцию по эксплуатации; - упаковочный лист на каждую партию отгруженного Товара; - иные документы (санитарные сертификаты, сертификаты пожаробезопасности, радиологической безопасности, лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого товара. В случае отсутствия необходимых документов Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика. Поставщик в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления обязан представить недостающие документы. В случае если документы не будут предоставлены в указанный срок, Покупатель имеет право не оплачивать принятую от Поставщика партию Товара до представления всех документов оформленных в установленном законодательством РФ порядке. В этом случае продукция принимается Покупателем на ответственное хранение за счет Поставщика. Доставка Товара осуществляется Поставщиком на склад Покупателя по адресу и времени: - РФ, Московская область, г.о. Ленинский, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, здание 15, строение 1, ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Время доставки: понедельник-четверг с 8-30 до 12-00 и с 14-00 до 16-30, пятница с 8-30 до 12-00 и с 14-00 до 15-30. Гарантия на Товар должна соответствовать по срокам гарантии, предоставляемой производителем на данный тип Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Товара и/или накладной без замечаний Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Узел очистки ремня переноса в сборе для Xerox WC7845 604K57389"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ"
    Ценовой запрос № 264231
    Поставка оборудования (оргтехника), расходные материалы (картриджи) и материалы для ремонта оргтехники (участниками закупки могут быть только субъекты МСП).
    Поставка оборудования (оргтехника), расходные материалы (картриджи) и материалы для ремонта...
    264231
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    614 427
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ООО "Газпромтранс"
    Ценовой запрос № 263402
    Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2022г.
    Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в...
    263402
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 13:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ООО "Газпром комплектация"
    Ценовой запрос № 76572
    Многофунциональные устройства формата А3
    Многофунциональные устройства формата А3
    76572
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 10:30(GMT+03:00)
    446 102
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 77053
    Закупка оргтехники.
    Закупка оргтехники.
    77053
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 09:30(GMT+03:00)
    453 311
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
    Ценовой запрос № 77657
    Поставка запасных частей для оргтехники
    Поставка запасных частей для оргтехники
    77657
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 12:00(GMT+03:00)
    44 263
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром социнвест"
    Ценовой запрос № 77759
    Закупка расходных материалов
    Закупка расходных материалов
    77759
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    516 715
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ООО Газпром центрремонт
    Ценовой запрос № 77764
    поставка МФУ
    поставка МФУ
    77764
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 10:00(GMT+03:00)
    484 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром комплектация"
    Ценовой запрос № 77860
    Многофункциональные устройства
    Многофункциональные устройства
    77860
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 10:30(GMT+03:00)
    484 159
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить