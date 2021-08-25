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    Главная / Торги / Поставка плоттера для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Поставка плоттера для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 23:0025.08.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221500Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221500

    Наименование закупки

    Поставка плоттера для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 10:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-33-58

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    tbrustman@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Брустман Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка плоттера для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 23:00 GMT +325.08.2021 23:0025.08.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221500Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка плоттера для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, РФ, 416168, Астраханская обл., Красноярский р-н, МО Джанайский сельсовет, ООО «Газпром добыча Астрахань», территория производственной базы УМТСиК.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного по настоящему Договору Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течение 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, при условии отсутствия направления Поставщику Покупателем письменного требования об устранении допущенных нарушений договорных обязательств, предусмотренного п.4.1 настоящего Договора. В случае направления Поставщику Покупателем письменного требования, предусмотренного п. 4.1 настоящего Договора, срок оплаты Товара увеличивается на количество дней, в течение которых Поставщик устранял допущенные нарушения договорных обязательств.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сканер Canon imagePROGRAF TX-4100 MFP Z36 AiO широкоформатный подключение к ПК (USB) подключение к сети (LAN) USB (для флешек) Wi-Fi 4 (802.11n) 2400х1200dpi 44"/1118ММ 3.0 (обратная совместимость с USB2) 13дюйм/сек (ч/б) 6дюйм/сек (цвет) 1593х984х1168ММ 114КГ 4602C003"

    Кол-во: 1.000

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