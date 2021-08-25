Поставка плоттера для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленного по настоящему Договору Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течение 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, при условии отсутствия направления Поставщику Покупателем письменного требования об устранении допущенных нарушений договорных обязательств, предусмотренного п.4.1 настоящего Договора. В случае направления Поставщику Покупателем письменного требования, предусмотренного п. 4.1 настоящего Договора, срок оплаты Товара увеличивается на количество дней, в течение которых Поставщик устранял допущенные нарушения договорных обязательств.