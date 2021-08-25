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Наименование закупки
Поставка плоттера для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.08.2021 10:52
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-33-58
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
tbrustman@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Брустман Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка плоттера для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.08.2021 23:00 GMT +325.08.2021 23:0025.08.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221500Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка плоттера для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, РФ, 416168, Астраханская обл., Красноярский р-н, МО Джанайский сельсовет, ООО «Газпром добыча Астрахань», территория производственной базы УМТСиК.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленного по настоящему Договору Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течение 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, при условии отсутствия направления Поставщику Покупателем письменного требования об устранении допущенных нарушений договорных обязательств, предусмотренного п.4.1 настоящего Договора. В случае направления Поставщику Покупателем письменного требования, предусмотренного п. 4.1 настоящего Договора, срок оплаты Товара увеличивается на количество дней, в течение которых Поставщик устранял допущенные нарушения договорных обязательств.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Кол-во: 1.000
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