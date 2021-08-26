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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для вагонов-цистерн по перевозке нефтепродуктов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Поставка запасных частей для вагонов-цистерн по перевозке нефтепродуктов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 00:0026.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221481Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221481

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для вагонов-цистерн по перевозке нефтепродуктов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 16:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-05-98

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    rna@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рассказов Николай Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для вагонов-цистерн по перевозке нефтепродуктов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 00:00 GMT +326.08.2021 00:0026.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221481Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для вагонов-цистерн по перевозке нефтепродуктов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    227 459,32

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Сургутский филиал ООО "Газпромтранс" 628418, Тюменская обл., Сургутский район, сельское поселение Солнечный,станция ПромышленнаяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней, или 15 рабочих дней если Поставщик относится к СМСП, с момента получения Товара на складе Покупателя. Доставка до склада Покупателя включена в стоимость Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пояс крепления котла цистерны модели 15-150 ст. 09Г2С 15-150 ООО ПО «Технотранс»"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Пояс крепления котла 15-1547 для ремонта вагон-цистерн по перевозке нефтепродуктов"

    Кол-во: 1.000

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