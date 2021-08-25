Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка продукции до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика и входит в стоимость продукции. Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.