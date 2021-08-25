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    Главная / Торги / поставка канцелярских принадлежностей

    поставка канцелярских принадлежностей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 22:0025.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221473Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221473

    Наименование закупки

    поставка канцелярских принадлежностей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 11:04

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-34-95

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    ontm@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Войнов Ростислав Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских принадлежностей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 22:00 GMT +325.08.2021 22:0025.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221473Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских принадлежностей

    Начальная цена

    207 922,05

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК "Газпром добыча Оренбург", 460027, Оренбургская обл., г.Оренбург, ул.Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка продукции до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика и входит в стоимость продукции. Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рюкзак Berlingo City "Strict grey" 20.7Л полиэстер серый/черный 42х29х17СМ 0.875КГ 2 отделения 3 кармана USB разъем"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 2"

    "Тетрадь школьная BRAUBERG линейка с полями А5 18ЛИСТ 60г/м2 скоба ассорти картон"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 3"

    "Тетрадь школьная ученическая 18ЛИСТ мелованный картон"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 4"

    "Дневник школьный для 5-11 классов Art Space Моноколор твердая обложка ламинированный картон 48ЛИСТ сшивка"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 5"

    "Папка для черчения ArtSpace А4 картон 160Г/М² синяя 20ЛИСТ 210х297ММ без рамки Россия"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 6"

    "Набор чертежных инструментов готовальня Art Space 6 предметов циркуль 135ММ пластик/металл черный/металлик 227867"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 7"

    "Набор чертежных инструментов средний Berlingo 4 предмета пластик прозразный RS_30304"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 8"

    "Калькулятор настольный Citizen Correct SD-210 10-разрядный черный 135х100ММ пластик двойное питание"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 9"

    "Корректор лента Berlingo 5ММх8М"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 10"

    "Текстмаркер Brauberg DELTA 1-5ММ желтый 151719 Китай"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 11"

    "Папка-скоросшиватель OfficeSpace пластик прозрачный верх Fms16-5 718"

    Кол-во: 135.000

    "Позиция 12"

    "Файл-вкладыш Berlingo с перфорацией 30МКМ А4 ЛИСТ ШТ"

    Кол-во: 4500.000

    "Позиция 13"

    "Пенал школьный Berlingo Digital мягкий прямоугольный полиэстер синий 205х80х55ММ 2 отделения с магнитом РМ07147 Китай"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 14"

    "Набор карандашей Hatber заточенных чернографитных 3Н-3В черный 175ММ 10ШТ картонная коробка BHg_10080 шестигранные из древесины"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 15"

    "Ручка шариковая неавтоматическая масляная MunHwa MC Gold синий 0.5ММ 0.7ММ со сменой стержня"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 16"

    "Ручка гелевая OfficeSpace 1714 0.5ММ синяя игольчатый стержень ШТ"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 17"

    "Набор ручек шариковых BRAUBERG Black Jack зеленая, синяя, черная, красная 0.35ММ 4ШТ пластик ассорти 141290 блистер с подвесом 142ММ"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 18"

    "Ластик Brauberg ART CLASSIC SAND ERASER термопластичная резина с абразивными частицами синяя 229579 52х14х10ММ в картонном футляре"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 19"

    "Закладка с клеевым краем Attache 12х45ММ 5 цветов 20ЛИСТ пластиковая Россия"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 20"

    "Точилка Brauberg Agent 002 2 отверстия металлическая клиновидная"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 21"

    "Лента клейкая канцелярская Berlingo 19ММх33М полипропилен прозрачная AT1930"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 22"

    "Клей-карандаш Berlingo универсальный 15Г"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 23"

    "Ножницы офисные остроконечные симметричные Attache 16.9СМ сталь/пластик с пластиковыми эллиптическими ручками черные 47587"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 24"

    "Степлер Berlingo 3980 №10 10ЛИСТ пластик"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 25"

    "Скобы для степлера OfficeSpace №10 оцинкованные 1000ШТ 20ЛИСТ"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 26"

    "Галстук школьный самовяз васильковый однотонный жаккард 40СМ 8СМ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 27"

    "Платок шейный шифон 60х60СМ васильковый"

    Кол-во: 20.000

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