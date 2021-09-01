www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования главного спального корпуса ООО «Молния Ямал» в 4 кв. 2021г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 11:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Почтовый адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Контактный телефон
+7 86167 9-70-58
Факс
+7 86167 9-70-97
Адрес электронной почты
molniazakupki2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Котлов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение комплекса работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования главного спального корпуса ООО «Молния Ямал» в 4 кв. 2021г
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.09.2021 08:30 GMT +301.09.2021 08:3001.09.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221467Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования главного спального корпуса ООО «Молния Ямал» в 4 кв. 2021г
Начальная цена
770 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 352831 Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ООО «Молния Ямал»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за выполненный комплекс работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования главного спального корпуса ООО «Молния Ямал» производится по счету за прошедший месяц путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета. Период выполнения работ: ежемесячно, с 01.10.2021г. по 31.12.2021г. включительно.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Молния Ямал"
Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.