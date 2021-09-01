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    Главная / Торги / Выполнение комплекса работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования главного спального корпуса ООО «Молния Ямал» в 4 кв. 2021г

    Выполнение комплекса работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования главного спального корпуса ООО «Молния Ямал» в 4 кв. 2021г

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 08:3001.09.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221467Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221467

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования главного спального корпуса ООО «Молния Ямал» в 4 кв. 2021г

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 11:46

    Документация процедуры

    Проект_Договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котлов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выполнение комплекса работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования главного спального корпуса ООО «Молния Ямал» в 4 кв. 2021г

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 08:30 GMT +301.09.2021 08:3001.09.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221467Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплекса работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования главного спального корпуса ООО «Молния Ямал» в 4 кв. 2021г

    Начальная цена

    770 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831 Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ООО «Молния Ямал»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за выполненный комплекс работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования главного спального корпуса ООО «Молния Ямал» производится по счету за прошедший месяц путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета. Период выполнения работ: ежемесячно, с 01.10.2021г. по 31.12.2021г. включительно.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт оборудования систем кондиционирования и вентиляции"

    Кол-во: 1.000

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