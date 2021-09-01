Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата за выполненный комплекс работ по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования главного спального корпуса ООО «Молния Ямал» производится по счету за прошедший месяц путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета. Период выполнения работ: ежемесячно, с 01.10.2021г. по 31.12.2021г. включительно.