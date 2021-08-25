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    Главная / Торги / поставка тмц для Томского филиала

    поставка тмц для Томского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 20:0025.08.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221463Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221463

    Наименование закупки

    поставка тмц для Томского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 09:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (3822) 58-24-71

    Факс

    Адрес электронной почты

    Igor.V.Vitibskiy@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Витибский Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка тмц для Томского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 20:00 GMT +325.08.2021 20:0025.08.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221463Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тмц для Томского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634057 г. Томск, ул.79-й Гвардейской Дивизии, д.23 (3822)47-40-99Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    аванс

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замок для ленты монтажной скрепа для хомутов 0.7x19, 0.8x20мм сталь нержавеющая фиксация 100шт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Кабель оптоволоконный самонесущий ОКА-М6П-А12-12.0 6 модулей стеклопластик нить арамидная 12кН PE SM, G.652.C 12 опт. волокон"

    Кол-во: 0.400

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