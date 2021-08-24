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    Главная / Торги / Срочная закупка_ хоз. инвентарь_Саратов

    Срочная закупка_ хоз. инвентарь_Саратов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2021 14:0024.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221451Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221451

    Наименование закупки

    Срочная закупка_ хоз. инвентарь_Саратов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 09:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8412 52-48-04

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.murashova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашова Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Срочная закупка_ хоз. инвентарь_Саратов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.08.2021 14:00 GMT +324.08.2021 14:0024.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221451Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Срочная закупка_ хоз. инвентарь_Саратов

    Начальная цена

    5 600,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, поселок Дубки, участок № 6 (на расстоянии 4,5 км западнее поселка) "Девон-Альянс" Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка силами поставщика. В стоимость ТМЦ включить стоимость доставки до склада. Оплата по счету 7 кал.дн. от даты подписания накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом строительный круглый ЛО-25 25мм 1200мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Лопата совковая сталь древесина 270x240мм с черенком"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Лопата штыковая К-2 сталь древесина 250x300мм с черенком"

    Кол-во: 4.000

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