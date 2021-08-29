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    Главная / Торги / комплект для сборки ППДК

    комплект для сборки ППДК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.08.2021 00:0029.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221444Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221444

    Наименование закупки

    комплект для сборки ППДК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 09:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 812 455-19-82

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    lenoeg.lenshin@oeg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Леньшин Алексей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Комплект для сборки ППДК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.08.2021 00:00 GMT +329.08.2021 00:0029.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221444Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплект для сборки ППДК

    Начальная цена

    49 166,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г Санкт-Петербург, Институтский пр-кт, д.11Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100%

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект для изготовления PPDK (приемо-передатчика дискретных команд) АО "Газпром оргэнергогаз""

    Кол-во: 2.000

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