Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / В связи с выявлением работ, не вошедших в договор, прошу дать указание на проведение маркетингового исследования для определения стоимости допол-нительных работ по ремонту помещений в здании терминала А, Аэровокзальный комплекс Внуково-1 I очередь строительства, г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д. 2, корп. 5, инв. № 10200058, для заключения дополнительного соглашения

    В связи с выявлением работ, не вошедших в договор, прошу дать указание на проведение маркетингового исследования для определения стоимости допол-нительных работ по ремонту помещений в здании терминала А, Аэровокзальный комплекс Внуково-1 I очередь строительства, г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д. 2, корп. 5, инв. № 10200058, для заключения дополнительного соглашения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221443Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221443

    Наименование закупки

    В связи с выявлением работ, не вошедших в договор, прошу дать указание на проведение маркетингового исследования для определения стоимости допол-нительных работ по ремонту помещений в здании терминала А, Аэровокзальный комплекс Внуково-1 I очередь строительства, г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д. 2, корп. 5, инв. № 10200058, для заключения дополнительного соглашения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 09:46

    Документация процедуры

    Перечень_работ_и_материалов_на_допработы.docx

    Запрос_КП.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-86-61

    Факс

    Адрес электронной почты

    Vadim.Shapirenko-Artemyev@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шапиренко-Артемьев Вадим Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    В связи с выявлением работ, не вошедших в договор, прошу дать указание на проведение маркетингового исследования для определения стоимости допол-нительных работ по ремонту помещений в здании терминала А, Аэровокзальный комплекс Внуково-1 I очередь строительства, г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д. 2, корп. 5, инв. № 10200058, для заключения дополнительного соглашения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.09.2021 15:00 GMT +310.09.2021 15:0010.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221443Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    В связи с выявлением работ, не вошедших в договор, прошу дать указание на проведение маркетингового исследования для определения стоимости допол-нительных работ по ремонту помещений в здании терминала А, Аэровокзальный комплекс Внуково-1 I очередь строительства, г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д. 2, корп. 5, инв. № 10200058, для заключения дополнительного соглашения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, аэропорт ВнуковоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по факту выполнения работ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штукатурка стен простая цементно-песчаной смесью Смесь универсальная М-150 – 1521кг"

    Кол-во: 84.500

    "Позиция 2"

    "Окраска стен улучшенная по ранее окрашенным оштукатуренным поверхностям Краска Luja Tikkurila – 2,44кг"

    Кол-во: 6.100

    "Позиция 3"

    "Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной до 50мм Смесь универсальная М-150 – 3380кг"

    Кол-во: 62.600

    "Позиция 4"

    "Устройство наливного пола толщиной до 10мм Наливной пол юнис горизонт – 1239кг"

    Кол-во: 82.600

    "Позиция 5"

    "Устройство технологического шкафа из ГСП-DF по металлическому оцинкованному профилю Профиль стоечный 50х50х0,6мм – 10,4мп ГСП-DF – 3,0м2"

    Кол-во: 2.400

    "Позиция 6"

    "Монтаж технической двери ДТ в технологический шкаф Дверь техническая ДТ 900х1700мм – 1шт"

    Кол-во: 1.530

    Позвонить