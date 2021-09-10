В связи с выявлением работ, не вошедших в договор, прошу дать указание на проведение маркетингового исследования для определения стоимости допол-нительных работ по ремонту помещений в здании терминала А, Аэровокзальный комплекс Внуково-1 I очередь строительства, г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д. 2, корп. 5, инв. № 10200058, для заключения дополнительного соглашения

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал Номер закупки 221443 Наименование закупки В связи с выявлением работ, не вошедших в договор, прошу дать указание на проведение маркетингового исследования для определения стоимости допол-нительных работ по ремонту помещений в здании терминала А, Аэровокзальный комплекс Внуково-1 I очередь строительства, г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д. 2, корп. 5, инв. № 10200058, для заключения дополнительного соглашения Валюта процедуры RUB Способ закупки Ценовой запрос Дата публикации

Организатор Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО Юридический адрес 119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3, Почтовый адрес г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12 Контактный телефон +7 495 436-86-61 Факс Адрес электронной почты Vadim.Shapirenko-Artemyev@vnukovo.ru Ф.И.О. контактного лица Шапиренко-Артемьев Вадим Валерьевич Место рассмотрения предложений Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru