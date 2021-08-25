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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания для нужд службы питания ООО "Наш городок"

    Поставка продуктов питания для нужд службы питания ООО "Наш городок"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 22:0025.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221434Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221434

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания для нужд службы питания ООО "Наш городок"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 09:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Наш городок"
    Все закупки и тендеры ООО "Наш городок"

    Юридический адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68

    Почтовый адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68

    Контактный телефон

    +7 3532 73-14-11

    Факс

    +7 3532 73-69-48

    Адрес электронной почты

    gorodok56@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никифоров Вячеслав Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка продуктов питания для нужд службы питания ООО "Наш городок"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 22:00 GMT +325.08.2021 22:0025.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221434Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания для нужд службы питания ООО "Наш городок"

    Начальная цена

    475 117,65

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460008, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ, МИКРОРАЙОН ПОСЕЛОК РОСТОШИ, УЛ. ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР, 26Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет производится в безналичной форме перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 7 банковских дней после получения товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Наш городок"
    Все закупки и тендеры ООО "Наш городок"

    Адрес местонахождения

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Драже M&M's Арахис 45Г 160ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Филе горбуши на коже свежемороженое 5КГ ГОСТ 3948-2016 Россия ИП Юскаева Х.Х."

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Свинина окорок без кости категория В охлажденная 8КГ ГОСТ Р 54043-2010 ООО Курский мясоперерабатывающий завод Россия"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 4"

    "Свинина карбонад без кости категория В охлажденная 4КГ ГОСТ Р 54043-2010 ООО Курский мясоперерабатывающий завод"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 5"

    "Масло оливковое рафинированное Oliveto Sansa 1Л пластиковая бутылка ООО Оливето Россия"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Конфеты жевательные Fruittella Клубничный йогурт 41Г 21ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Конфеты жевательные Fruittella Ассорти 41Г 21ШТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Сыр рассольный Granabella Моцарелла Мини 45ПРОЦ 100Г 68872"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Сыр рассольный Granabella Моцарелла Крупный Шар 45ПРОЦ 125Г 68428"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Кетчуп томатный Печагин 1 категория пластиковая бутылка 850Г Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Молоко сгущенное с сахаром Село Домашкино 8.5ПРОЦ 380Г ГОСТ Р 53436 жестяная банка"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "Консервы рыбные натуральные Тунец натуральный Эко Невидаль банка №5 240Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Горошек зеленый из мозговых сортов Green King 360Г высший сорт жестяная банка Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 14"

    "Консервы рыбные натуральные Сайра тихоокеанская натуральная Эко Невидаль банка №5 240Г"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 15"

    "Грибы консервированные Опята Скатерть Самобранка 370Г стеклянная банка Китай"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Фасоль в собственном соку Овощная сказка ж/б 310Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 17"

    "Кукуруза консервированная сахарная Овощная сказка 310Г жестяная банка"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 18"

    "Огурцы консервированные маринованные Green King 720МЛ стеклянная банка 6-9СМ Индия"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 19"

    "Маслины черные без косточки Green King жестяная банка 290МЛ Испания"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 20"

    "Оливки б/к Green King 290МЛ ж/б Испания"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 21"

    "Сахар-рафинад Русский сахар 1000Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 22"

    "Сахар-песок фасованный Русский сахар пакет 1000КГ Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 23"

    "Изделия макаронные Просто макароны 4КГ 2ШТ Россия"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 24"

    "Хлопья овсяные Националь Геркулес 450Г ГОСТ 21149-93 Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 25"

    "Рис пропаренный Агрокультура №1 800Г Индия ГОСТ 6292-93"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 26"

    "Рис круглозерный Агрокультура 800Г Россия ГОСТ 6292-93"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 27"

    "Рис Националь Краснодарский 900Г Россия ГОСТ 6292-93"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 28"

    "Рис длиннозерный Агрокультура 800Г Пакистан ГОСТ 6292-93"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 29"

    "Рис длиннозерный Националь Басмати Premium 500Г Россия ГОСТ 6292-93"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 30"

    "Пшено шлифованное Агрокультура 800Г"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 31"

    "Крупа манная Националь 0.8КГ ГОСТ 7022-97"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 32"

    "Горох целый шлифованный фасованный Агрокультура 800Г"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 33"

    "Крупа гречневая ядрица Агрокультура 800Г ГОСТ 5550-74 Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 34"

    "Говядина Ферма вырезка без кости 1 категория замороженная Россия"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 35"

    "Масло растительное подсолнечное рафинированное Богатовское золото 1Л пластиковая бутылка Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 36"

    "Паста томатная Печагин 1000Г ведро Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 37"

    "Кетчуп томатный Астория дой-пак 330Г Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 38"

    "Майонез Сдобри пластиковое ведро 820Г 67ПРОЦ Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 39"

    "Продукт творожный с заменителем молочного жира Из Николаевки ваниль 23ПРОЦ 3КГ 0...+6ГРАД ЦЕЛЬС Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 40"

    "Сливки питьевые для кофе порционные Campina 10ПРОЦ 10Г 10ШТ ГОСТ 31451-2013 Россия"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 41"

    "Сливки питьевые 33ПРОЦ 1Л ГОСТ 31451-2013 БМК Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 42"

    "Сыр плавленый тостовый Hochland 150Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 43"

    "Сыр плавленый круглый Hochland 140Г"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 44"

    "Сыр полутвердый Эдам фасованный Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 45"

    "Сыр плавленый "Хохланд" Фетакса 400Г ванночка"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 46"

    "Сыр рассольный Granabella Моцарелла Чильеджини 40ПРОЦ 100Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 47"

    "Сыр полутвердый Маасдам Ичалковский 45ПРОЦ Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 48"

    "Сыр твердый Реджанито 35ПРОЦ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 49"

    "Сыр полутвердый Российский Пестравка круг Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 50"

    "Сыр полутвердый Белебей Белебеевский МК 45ПРОЦ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 51"

    "Сыр полутвердый Гауда Ичалки 45ПРОЦ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 52"

    "Сыр полутвердый Голландский Пестравка 45ПРОЦ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 53"

    "Сыр полутвердый Российский Пестравка 50ПРОЦ"

    Кол-во: 50.000

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