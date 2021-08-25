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    Главная / Торги / Поставка мяса курицы и субпродуктов для нужд службы питания ООО "Наш городок"

    Поставка мяса курицы и субпродуктов для нужд службы питания ООО "Наш городок"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 22:0025.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221430Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221430

    Наименование закупки

    Поставка мяса курицы и субпродуктов для нужд службы питания ООО "Наш городок"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 09:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Наш городок"
    Все закупки и тендеры ООО "Наш городок"

    Юридический адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68

    Почтовый адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68

    Контактный телефон

    +7 3532 73-14-11

    Факс

    +7 3532 73-69-48

    Адрес электронной почты

    gorodok56@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никифоров Вячеслав Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мяса курицы и субпродуктов для нужд службы питания ООО "Наш городок"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 22:00 GMT +325.08.2021 22:0025.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221430Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мяса курицы и субпродуктов для нужд службы питания ООО "Наш городок"

    Начальная цена

    495 635,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460008, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ, МИКРОРАЙОН ПОСЕЛОК РОСТОШИ, УЛ. ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР, 26Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет производится в безналичной форме перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 7 банковских дней после получения товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Наш городок"
    Все закупки и тендеры ООО "Наш городок"

    Адрес местонахождения

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цыпленок-бройлер тушка ГОСТ 31962-2013"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 2"

    "Печень говяжья свежемороженая ГОСТ 32244-2013"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Язык говяжий свежемороженый ГОСТ 32244-2013"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 4"

    "Филе грудки куриной свежемороженое"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 5"

    "Мясо кур Окорочка куриные ГОСТ 31962-2013"

    Кол-во: 400.000

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