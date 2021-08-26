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    Главная / Торги / Закупка ФЛЭШ-ДИСКОВ, КАБЕЛЕЙ_ЗнП Оренбург_1372

    Закупка ФЛЭШ-ДИСКОВ, КАБЕЛЕЙ_ЗнП Оренбург_1372

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 11:0026.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221428Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221428

    Наименование закупки

    Закупка ФЛЭШ-ДИСКОВ, КАБЕЛЕЙ_ЗнП Оренбург_1372

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 09:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (3532)57-19-11

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    Tatyana.V.Leschenko@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лещенко Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка ФЛЭШ-ДИСКОВ, КАБЕЛЕЙ_ЗнП Оренбург_1372

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 11:00 GMT +326.08.2021 11:0026.08.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221428Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ФЛЭШ-ДИСКОВ, КАБЕЛЕЙ_ЗнП Оренбург_1372

    Начальная цена

    52 009,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Терешковой, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 раб. дней после поставки для МСП, прошу указать цены с учетом доставки до адреса, вложить счет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Флэш-диск Western Digital Cruzer Ultra 32Гбайт USB 3.0"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Флэш-диск Silicon Power Marvel M50 8Гбайт USB 3.0"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Кабель-переходник удлинитель 2м USB 3.0 Am - USB 3.0 Af"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Кабель соединительный Ningbo jiulong 840965 3м DisplayPort m - DisplayPort m_ver 1.4"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Кабель соединительный Buro 485574 3м HDMI m - HDMI m_ver 2.0"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Кабель соединительный Buro 395383 2м HDMI m - HDMI m_ver 2.0"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Кабель-переходник Vcom 1.8м HDMI (m)-DisplayPort (m)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Кабель-переходник DEXP 1.8м DisplayPort-VGA"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Кабель-переходник Cablexpert CC-HDMI-DVI-6 1.8м HDMI-DVI"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Кабель-переходник Palmexx 15см VGA-HDMI"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Кабель-переходник Orient Hero C340 для передачи видеосигнала 0.2м Port M - HDMI, DVI, VGA"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
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