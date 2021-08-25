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    Главная / Торги / Поставка фруктов, орехов и сухофруктов для нужд службы питания ООО "Наш городок"

    Поставка фруктов, орехов и сухофруктов для нужд службы питания ООО "Наш городок"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 22:0025.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221424Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221424

    Наименование закупки

    Поставка фруктов, орехов и сухофруктов для нужд службы питания ООО "Наш городок"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 09:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Наш городок"
    Все закупки и тендеры ООО "Наш городок"

    Юридический адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68

    Почтовый адрес

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68

    Контактный телефон

    +7 3532 73-14-11

    Факс

    +7 3532 73-69-48

    Адрес электронной почты

    gorodok56@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никифоров Вячеслав Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фруктов, орехов и сухофруктов для нужд службы питания ООО "Наш городок"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 22:00 GMT +325.08.2021 22:0025.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221424Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фруктов, орехов и сухофруктов для нужд службы питания ООО "Наш городок"

    Начальная цена

    462 536,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460008, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ, МИКРОРАЙОН ПОСЕЛОК РОСТОШИ, УЛ. ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР, 26Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет производится в безналичной форме перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 7 банковских дней после получения товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Наш городок"
    Все закупки и тендеры ООО "Наш городок"

    Адрес местонахождения

    460008, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, п. Ростоши, Газпромовская, 68

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Груши Пакхам ГОСТ 21714-76 Аргентина"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 2"

    "Киви коробка 10КГ ГОСТ 31823-2012 Иран"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Бананы свежие 0.2-0.25 30-40 ГОСТ Р 51603-2000 Эквадор"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 4"

    "Виноград Ред Глоб ГОСТ 32786-2014 Чили"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Грейпфрут 16КГ ГОСТ 34307-2017 Турция"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Салат свежий листовой Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Салат свежий Руккола 1000Г ГОСТ 32883-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Сельдерей стебель ГОСТ 34320-2017 Израиль"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Шпинат свежий ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Абрикосы ГОСТ 32787-2014"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 11"

    "Ядро ореха фундук ГОСТ 16832-81"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Чернослив без косточки, весовой ГОСТ 32896-2014"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Апельсины свежие ГОСТ Р 53596-2009 Марокко"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 14"

    "Клубника ГОСТ 6828-89"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Яблоки свежие Айдаред КГ ГОСТ 21122-75 Россия"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 16"

    "Укроп свежий ГОСТ 32856-2014 Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Петрушка свежая ГОСТ Р 55904-2013"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Лук зеленый свежий ГОСТ Р 55652-2013"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Изюм без косточки Узбекский ГОСТ 6882-88"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 20"

    "Смесь компотная с сухофруктами Россия ГОСТ 28501-90"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 21"

    "Лимон Турция 15КГ 60-70ММ ГОСТ 4429-82"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 22"

    "Мандарины ГОСТ 34307-2017 Марокко"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 23"

    "Курага Русские Тропики 200Г"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 24"

    "Орехи грецкие очищенные Семушка 1000Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 25"

    "Орех кедровый очищенный, весовой ГОСТ 31852-2012"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 26"

    "Базилик свежий ГОСТ 56562-2015"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 27"

    "Кинза зелень свежая 16СМ ГОСТ 32788-2014 Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 28"

    "Персики свежие ящик 4КГ Турция ГОСТ 34340-2017"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 29"

    "Нектарин ГОСТ 34340-2017 Россия"

    Кол-во: 50.000

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