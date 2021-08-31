Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / поставка расходных материалов для связевого оборудования

    поставка расходных материалов для связевого оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221417Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221417

    Наименование закупки

    поставка расходных материалов для связевого оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 09:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    s.fedunets@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федунец Светлана Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для связевого оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 10:00 GMT +331.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221417Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для связевого оборудования

    Начальная цена

    986 434,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край , пгт.Ильский , ул. Нефтяников 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставку продукции осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств по Договору. Срок исполнения обязательств по настоящему договору определяется в соответствии с п.1.3. договора. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Доставка осуществляется силами поставщика. Стоимость доставки включена в стоимость продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Розетка силовая DKC Viva 2Р+Е 2 модуля белая со шторками 45005"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Розетка встраиваемая Legrand Mosaic 16А 220В IP20 с заземлением 3 гнезда красная с блокировкой, ключ 50299 74187"

    Кол-во: 69.000

    "Позиция 3"

    "Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки FTP 4х2х0.52ММ PVC LS нг(А)-FRLS Cat 5e бухта 305М ООО "ТПД Паритет" ParLan"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Кабель связи телефонный ТСВ 51х2х0.5 120В"

    Кол-во: 0.150

    "Позиция 5"

    "Кабель оптический для внутренней и внешней прокладки одномодовое G.652.D / G.657.A1 8 ОВ оптическое волокно, оптический модуль с гидрофобным гелем, стальные проволоки, броня из стальной гофрированной ленты, наружная оболочка 2.7КН оболочка из материала, не распространяющего горение и не содержащего галогены черный ТОЛ-П-08У-2.7кН"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 6"

    "Модуль оптический WDM QSC-SFP10GEW-1 SM, LC 1310/1550НМ 10КМ 1.25ГБИТ/С 12.5ДБ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Розетка DKC RJ-45 2 модуля белый Коробка в сборе с 2 розетками 10656"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 8"

    "Патч-панель Panduit Mini-Com модульная 19" 24 порта 1U CPP24WBLY"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 9"

    "Кросс оптический Vimcom СКРУ-1U19-A8/16-FC/ST 19" 1U 8 портов"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Плинт размыкаемый LSA-PROFIL-2/10 10ПАР"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 11"

    "Модуль оптический SFP FangHang WDM LC DDM 1 волокно TX 1550НМ/ RX 1310НМ 3КМ 1.25ГБИТ/С"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Кабель-канал короб ПВХ белый 80х40ММ УХЛ4 с крышкой с направляющими DKC TA-GN 01781"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 13"

    "Кабель-канал мини ПВХ белый 25х16х2000ММ IEK Элекор CKK10-025-016-1-K01 Россия"

    Кол-во: 12.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 264498
    Поставка кабеля и кабель-канала
    Поставка кабеля и кабель-канала
    264498
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 264235
    Комплектующие обогрева
    Комплектующие обогрева
    264235
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 263755
    Поставка сантехнических материалов (УСЛ 045)
    Поставка сантехнических материалов (УСЛ 045)
    263755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 264263
    Поставка материалов для закрепления отправляемых грузов для НБМТС ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2022 году
    Поставка материалов для закрепления отправляемых грузов для НБМТС ООО "Газпром добыча...
    264263
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Ценовой запрос № 264156
    Поставка электроматериалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2022 году
    Поставка электроматериалов для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2022 году
    264156
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    395 658
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 264057
    Поставка коробок клеммных для нужд Филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    Поставка коробок клеммных для нужд Филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    264057
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Ценовой запрос № 75854
    Поставка муфт
    Поставка муфт
    75854
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    44 795
    Лоты:
    1
    Регион:
    Дагестан Республика
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Ценовой запрос № 76990
    Поставка муфт
    Поставка муфт
    76990
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    46 521
    Лоты:
    1
    Регион:
    Дагестан Республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить