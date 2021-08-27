Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка материалов для ремонтных работ

    Поставка материалов для ремонтных работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 14:3027.08.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221414Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221414

    Наименование закупки

    Поставка материалов для ремонтных работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 16:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-30-83

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Andreeva.TI@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреева Татьяна Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для ремонтных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 14:30 GMT +327.08.2021 14:3027.08.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221414Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для ремонтных работ

    Начальная цена

    999 834,55

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обои виниловые под покраску Marburg Patent Dеcor 1886 0.75х10.05 на флизелиновой основе"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 2"

    "Изделие Лоток бетонный Выбор ЛТ 50.20.6 Листопад Осень 500х200х63ММ 11.67КГ 25 F200 W6 Россия"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 3"

    "Фанера марки ФК береза E-1 4/4 нш 1525х1525х8ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Линолеум коммерческий Tarkett Acczent Pro 100007-300"

    Кол-во: 300.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 263901
    Поставка радиаторных комплектов и профилей
    Поставка радиаторных комплектов и профилей
    263901
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 262150
    Поставка стороительных материалов для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Поставка стороительных материалов для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
    262150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ГБПОУ АТСП
    Ценовой запрос № 77059
    Поставка линолеума
    Поставка линолеума
    77059
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 10:00(GMT+03:00)
    6 017
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Ценовой запрос № 77465
    Поставка анели ПВХ
    Поставка анели ПВХ
    77465
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 04:00(GMT+03:00)
    91 058
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Ценовой запрос № 77662
    Поставка линолеума, теплоизоляции и ленты
    Поставка линолеума, теплоизоляции и ленты
    77662
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 04:00(GMT+03:00)
    171 964
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 78177
    Установка натяжного потолка для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".
    Установка натяжного потолка для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".
    78177
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ НСТ
    Ценовой запрос № 81915
    Поставка линолеума
    Поставка линолеума
    81915
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    128 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ "НРТК"
    Ценовой запрос № 82878
    Линолеум полукоммерческий.
    Линолеум полукоммерческий.
    82878
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    62 843
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить