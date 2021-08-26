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    Главная / Торги / Поставка полиэтиленовой композиции для наружной изоляции труб ООО "КЗИТ"

    Поставка полиэтиленовой композиции для наружной изоляции труб ООО "КЗИТ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 07:0026.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221409Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221409

    Наименование закупки

    Поставка полиэтиленовой композиции для наружной изоляции труб ООО "КЗИТ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 08:44

    Документация процедуры

    Проект_Договора_с_НДС.docx

    Тех._задание.doc

    Список_документов_для_согласования_договора..pdf

    Контактная_информация.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Копейский завод изоляции труб"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Юридический адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Почтовый адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Контактный телефон

    +7 35139 2-10-01

    Факс

    +7 35139 2-09-84

    Адрес электронной почты

    KolganovaEE@kzit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Назмиев Рустам Берханович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка полиэтиленовой композиции для наружной изоляции труб ООО "КЗИТ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 07:00 GMT +326.08.2021 07:0026.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221409Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полиэтиленовой композиции для наружной изоляции труб ООО "КЗИТ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, г. Копейск, ул. Мечникова, 1 (склад ООО "КЗИТ")Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1. Место поставки: г. Копейск, ул. Мечникова, 1 (склад ООО "КЗИТ"); 2. Срок поставки: один календарный год, по письменным заявкам Покупателя; 3. Условия поставки: поставка силами и средствами Поставщика, за счет Поставщика на склад Покупателя; 4. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: отсрочка платежа 30 дней. Предложенная цена за ед. продукции остается неизменной в течении всего срока действия договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "КЗИТ"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Адрес местонахождения

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Композиция на основе полимеризационных смол GELEN 153-10 0.07ПРОЦ 13МЕГАПА Черный ТУ 20.16.10-001- 44640568-2019 ООО "ГЕНЕЗИС" Россия"

    Кол-во: 10000.000

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