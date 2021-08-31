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    Главная / Торги / Периодическая поверка ИК пирометров

    Периодическая поверка ИК пирометров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 22:0031.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221407Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221407

    Наименование закупки

    Периодическая поверка ИК пирометров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 08:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Еретнов Максим Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Периодическая поверка ИК пирометров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 22:00 GMT +331.08.2021 22:0031.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221407Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Периодическая поверка ИК пирометров

    Начальная цена

    24 090,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, ЕкатеринбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поверка пирометра"

    Кол-во: 3.000

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