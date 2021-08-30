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Наименование закупки
Поставка труб и фитингов полиэтиленовых по статье КР для нужд филиала ООО «Газпром ПХГ» «Кущевское УПХГ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
23.08.2021 09:48
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 817-10-18
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
a.terentev@umtesik.phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Терентьев Алексей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка труб и фитингов полиэтиленовых по статье КР для нужд филиала ООО «Газпром ПХГ» «Кущевское УПХГ»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 08:30 GMT +330.08.2021 08:3030.08.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221403Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка труб и фитингов полиэтиленовых по статье КР для нужд филиала ООО «Газпром ПХГ» «Кущевское УПХГ»
Начальная цена
482 325,68
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Кущевский район, с.НовомихайловскоеРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Отсрочка 15 дней (для СМСП). Стоимость доставки включена в МТР и дополнительно выставляться не будет.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 800.000
Кол-во: 494.000
Кол-во: 2.000
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