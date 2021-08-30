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    Главная / Торги / Поставка труб и фитингов полиэтиленовых по статье КР для нужд филиала ООО «Газпром ПХГ» «Кущевское УПХГ»

    Поставка труб и фитингов полиэтиленовых по статье КР для нужд филиала ООО «Газпром ПХГ» «Кущевское УПХГ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 08:3030.08.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221403Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221403

    Наименование закупки

    Поставка труб и фитингов полиэтиленовых по статье КР для нужд филиала ООО «Газпром ПХГ» «Кущевское УПХГ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 09:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 817-10-18

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    a.terentev@umtesik.phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Терентьев Алексей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка труб и фитингов полиэтиленовых по статье КР для нужд филиала ООО «Газпром ПХГ» «Кущевское УПХГ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 08:30 GMT +330.08.2021 08:3030.08.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221403Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб и фитингов полиэтиленовых по статье КР для нужд филиала ООО «Газпром ПХГ» «Кущевское УПХГ»

    Начальная цена

    482 325,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Кущевский район, с.НовомихайловскоеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка 15 дней (для СМСП). Стоимость доставки включена в МТР и дополнительно выставляться не будет.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба полиэтиленовая питьевая SDR13.6 ПЭ100 63ММ 4.7ММ ГОСТ 18599-2001 ООО "ТЗ Регионпласт"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 2"

    "Труба полиэтиленовая питьевая SDR13.6 ПЭ100 160ММ 11.8ММ ГОСТ 18599-2001 ООО "ТЗ Регионпласт"

    Кол-во: 494.000

    "Позиция 3"

    "Втулка ПЭ100 SDR11 160ММ под фланец ГОСТ 32415-2013 ООО "БЗС""

    Кол-во: 2.000

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