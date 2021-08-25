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    Главная / Торги / Поставка корпусной, мягкой мебели и аксессуаров

    Поставка корпусной, мягкой мебели и аксессуаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 22:0025.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221402Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221402

    Наименование закупки

    Поставка корпусной, мягкой мебели и аксессуаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 08:18

    Документация процедуры

    _ДОГОВОР_поставки_ЭТП_ГПБ.docx

    _Необходимые_документы_контрагента.docx

    _О_заключении_договоров_с_использованием_электронной_подписи__ЭДО_на_ЭТП_ГПБ_.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    (3494) 92-73-03

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.verbitskiy@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербицкий Валерий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка корпусной, мягкой мебели и аксессуаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 22:00 GMT +325.08.2021 22:0025.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221402Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка корпусной, мягкой мебели и аксессуаров

    Начальная цена

    710 617,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Автономный округ Ямало-Ненецкий, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции. При формировании ответа на ЦЗ необходимо вложить коммерческое предложение с указанием наименования продукции, производителя, стоимости, срока поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тумба офисная выкатная Матрица ФС 217 420х520х600ММ дуб шамони ЛДСП 18ММ ПВХ 2ММ МДФ 3 ящика, замок на верхний ящик"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Шкаф для документов закрытый Комфорт К.373ДШ 800х380х2000ММ дуб шамони светлый ДСП 18ММ ЛДСП 18ММ ДСП 25ММ ПВХ 0.4ММ 4-дверный МК Сторосс"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Стол письменный для персонала прямой Стиль А-160Т каркас ЛДСП ЛДСП 1600х700х750ММ дуб шамони 22ММ ООО "ТД "Виско""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Тумба офисная подкатная Стиль АТ 440х450х580ММ дуб шамони ЛДСП 22ММ ПВХ 2ММ ЛДСП 22ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Зеркало Mixline Медальон настенное золотое прямоугольное багет 50х600х1200ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Кресло мягкое Euroforma Ультра искусственная кожа/металл бежевый Terra 101/хром 91х72х75СМ хромированные опоры 205ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Зеркало ИКЕА Нисседаль навесное белый прямоугольное ДВП, полимерная пленка 400х1500ММ 003.615.01"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Коврик пластиковый напольный защитный Floortex FC129017EV 90х120СМ 1.7ММ для твердых покрытий"

    Кол-во: 150.000

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