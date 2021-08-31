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Наименование закупки
Поставка МТР для нужд котельной ИТЦ ООО "ГТЧ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 08:26
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30
Почтовый адрес
617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30
Контактный телефон
+7 922 333-48-57
Факс
Адрес электронной почты
khabarovkv@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хабаров Константин Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка МТР для нужд котельной ИТЦ ООО "ГТЧ"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 07:00 GMT +331.08.2021 07:0031.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221401Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МТР для нужд котельной ИТЦ ООО "ГТЧ"
Начальная цена
22 612,88
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, территория СУТУЗОВО, ИТЦРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке-передаче продукции по договору при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (УПД), доставка продукции со склада Поставщика на склад Покупателя осуществляется транспортом и за счет Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Адрес местонахождения
617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Адрес местонахождения
617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30
Кол-во: 18.000
Кол-во: 1.000
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