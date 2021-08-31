Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке-передаче продукции по договору при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (УПД), доставка продукции со склада Поставщика на склад Покупателя осуществляется транспортом и за счет Поставщика