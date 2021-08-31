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    Главная / Торги / Поставка МТР для нужд котельной ИТЦ ООО "ГТЧ"

    Поставка МТР для нужд котельной ИТЦ ООО "ГТЧ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 07:0031.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221401Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221401

    Наименование закупки

    Поставка МТР для нужд котельной ИТЦ ООО "ГТЧ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 08:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Чайковский"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Юридический адрес

    617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Почтовый адрес

    617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Контактный телефон

    +7 922 333-48-57

    Факс

    Адрес электронной почты

    khabarovkv@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хабаров Константин Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР для нужд котельной ИТЦ ООО "ГТЧ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 07:00 GMT +331.08.2021 07:0031.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221401Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР для нужд котельной ИТЦ ООО "ГТЧ"

    Начальная цена

    22 612,88

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, территория СУТУЗОВО, ИТЦРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в срок не более 15 рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке-передаче продукции по договору при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (УПД), доставка продукции со склада Поставщика на склад Покупателя осуществляется транспортом и за счет Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Адрес местонахождения

    617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

    Адрес местонахождения

    617760, Российская Федерация, Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мертель шамотный МШ-31 мешок 20КГ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 2"

    "Труба защитная муллитокремнеземистая МКР огнеупорная 26х21х700"

    Кол-во: 1.000

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