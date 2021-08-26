Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка Средств индивидуальной защиты

    Поставка Средств индивидуальной защиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 07:0026.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221398Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221398

    Наименование закупки

    Поставка Средств индивидуальной защиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 10:32

    Документация процедуры

    Спецификация_Поставка_СИЗ.xls

    СИЗ_ТЗ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"

    Юридический адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Почтовый адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Контактный телефон

    +7 915 487-48-15

    Факс

    +7 495 122-20-00

    Адрес электронной почты

    kristina.labeko@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бриш Любовь Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Средств индивидуальной защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 07:00 GMT +326.08.2021 07:0026.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221398Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Средств индивидуальной защиты

    Начальная цена

    992 824,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, Приморский край, Надеждинский муниципальный район, Надеждинское сельское поселение, село Вольно – Надеждинское, территория ТОР Надеждинская, ул. Центральная дом 5, «Административно–бытовой корпус».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара по настоящему договору производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня поставки Товара и подписания Заказчиком товарной накладной (по форме ТОРГ- 12). Цена Товара включает в себя стоимость нанесения логотипов по макету Заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"

    Адрес местонахождения

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перчатки защитные маслобензостойкие Ansell Хайфлекс 11-800 нейлон вспененный нитрил серый/белый класс вязки 15 200-265ММ для выполнения сборочных и точных операций ТР ТС 019/2011 EN 388 EN 420"

    Кол-во: 900.000

    "Позиция 2"

    "Устройство дыхательное Самоспасатель портативное ПДУ-3 225х150х100ММ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 3"

    "Щиток защитный лицевой РОСОМЗ КБТ Сфера ВИЗИОН TITAN 04530 прозрачный поликарбонат 2ММ накасочное крепление PARTNER"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Противогаз фильтрующий ППФ-5М с фильтром ФК-5М марки А2В2Е2АХР3D, маска МАГ ТР ТС 019/2011 АО "ТАМБОВМАШ" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Респиратор полумаска фильтрующая Алина-310 с клапаном выдоха полипропилен FFP3 NR D ТР ТС 019/2011 ЗАО "Респираторный комплекс" Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Строп с амортизатором ALN102 полиамид, карабины гальванизированная сталь 2М ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Привязь страховочная универсальная TA60 15КН 90-120СМ 0.55-0.8М 1.72КГ ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Жилет сигнальный Эконом С-2.002 2-го класса 100% полиэфир 120Г/М2 флуоресцентный оранжевый 3.232 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.281-2014 Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Очки защитные закрытые Uvex Ultravision 9301714 прозрачный ацетат/ПВХ оптический класс №1 непрямая вентиляция ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 10"

    "Очки защитные панорамные открытые Uvex Феос Ван 9192370 прозрачный поликарбонат оптический класс №1 покрытие supravision excellence ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 11"

    "Каска защитная Uvex Феос B-WR 9772030 полиэтилен 52-61СМ 380Г от -50°С до +50°С белая с текстильным оголовьем, храповик ТР ТС 019/2011 ГОСТ EN 397-2012"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 12"

    "Вкладыши (беруши) противошумные со шнурком Honeywell Фьюжн Ладж 1011282 термопластичный эластомер 28ДЕЦИБЕЛ ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 13"

    "Наушники противошумные Honeywell Leightning L1Н 1012539 28ДБ черный с креплениями"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 14"

    "Перчатки защитные с точечным ПВХ-покрытием Technogloves Сити 7.007 трикотажные 75% хлопок, 25% полиэфир ПВХ покрытие белые класс вязки 13 ТР ТС 019/2011 Россия"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 15"

    "Перчатки защитные утепленные Technogloves Navy 8.723 смесовая ткань/спилок КРС/искусственный мех 10 от производственных загрязнений при работе в условиях пониженных температур ТР ТС 019/2011 Китай"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 16"

    "Перчатки защитные водонепроницаемые Honeywell Криогеник 2058685 спилок кожевенный силикон черные для работы с жидким азотом ТР ТС 019/2011 Марокко"

    Кол-во: 10.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 264747
    Поставка МММ (винты, горелка, фонарь) в г. Новосибирск
    Поставка МММ (винты, горелка, фонарь) в г. Новосибирск
    264747
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 264734
    Поставка МММ (элементы питания, фонарь, свёрла) в г. Новосибирск
    Поставка МММ (элементы питания, фонарь, свёрла) в г. Новосибирск
    264734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    ООО "Газпром транссервис"
    Ценовой запрос № 263688
    Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2022 года для обеспечения деятельности ООО «Газпром транссервис».
    Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2022 года для обеспечения деятельности ООО...
    263688
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Южное ГУ Банка России
    Ценовой запрос № 82474
    Поставка специальной одежды для Отделения Волгоград
    Поставка специальной одежды для Отделения Волгоград
    82474
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить