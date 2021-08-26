Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленного Товара по настоящему договору производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня поставки Товара и подписания Заказчиком товарной накладной (по форме ТОРГ- 12). Цена Товара включает в себя стоимость нанесения логотипов по макету Заказчика.