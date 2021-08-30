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    Главная / Торги / Поставка трубной продукции

    Поставка трубной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 13:0030.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221397Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221397

    Наименование закупки

    Поставка трубной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 08:10

    Документация процедуры

    Шаблон__дог_ра_С_БС_ОС.docx

    Особые_Условия_3_ред.docx

    Согласие_Обр.pdf

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Контактный телефон

    (3462) 955-686

    Факс

    +7 3462 95-56-03

    Адрес электронной почты

    A.khlebnikov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хлебников Артем Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трубной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 13:00 GMT +330.08.2021 13:0030.08.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221397Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубной продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628416, автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Производственная, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течении 15 рабочих дней со дня получения комплекта документов, включать стоимость доставки в цену товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 32х3ММ 09Г2С ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Труба 57х5ММ 09Г2С ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Труба 108х6ММ 09Г2С ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 2.340

    "Позиция 4"

    "Труба 89х5ММх2100ММ 09Г2С ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 2.000

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