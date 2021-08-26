Цена договора и требования к обеспечению

Оплата поставленного Товара по настоящему договору производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня поставки Товара и подписания Заказчиком товарной накладной (по форме ТОРГ- 12). Цена Товара включает в себя стоимость нанесения логотипов по макету Заказчика.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Ботинки защитные мужские Неогард для эксплуатации в III и Особом климатических поясах черный кожа натуральная и материал RETOR (Ретор) натуральный мех Аляска (овчина) двуслойная литьевая, полиуретан/нитрил композитный материал (Мун 200) 5.269 Р ТС 019/2011 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия" Кол-во: 38.000

"Позиция 2" "Костюм защитный мужской летний Оператор антистатическая ткань Статэл с МВО пропиткой 70% хлопок, 30% полиэфир 250Г/М2 васильковый/темно-синий куртка и брюки со светоотражающей полосой 50ММ для защиты от механических воздействий и ОПЗ, от воздействия статического электричества I, II, III, IV и особый климатические пояса 3.128 + 3.129 ТР ТС 019/2011 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия" Кол-во: 38.000

"Позиция 3" "Футболка М-1 хлопок 100% с коротким рукавом 170Г/М2 88/158-128/188 васильковый 4.023 ТС 017/2011 ГОСТ 31408-2009 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия" Кол-во: 80.000

"Позиция 4" "Шапка ушанка Капитан 100% полиамид с ветрозащитным покрытием, утеплитель Шелтер Микро, искусственный мех 150Г/М2 темно-синий ТР ТС 017/2011 ГОСТ 32118-2013 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия" Кол-во: 38.000

"Позиция 5" "Белье нательное утепленное с начесом мужское Камыш триктажное 100% хлопок 240Г/М2 оливковый фуфайка, кальсоны ТР ТС 017/2011 ГОСТ 31408-2009 4.071 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия" Кол-во: 80.000

"Позиция 6" "Костюм защитный мужской зимний Оператор антистатическая ткань Статэл с МВО пропиткой 70% хлопок, 30% полиэфир 250Г/М2 Филгуд 150Г/М2 васильковый/темно-синий куртка и полукомбинезон со светоотражающей полосой 50ММ для защиты от пониженных температур и воздействия статического электричества 4 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра I, II, III, IV и особый климатические пояса 2.102 ТР ТС 019/2011 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия" Кол-во: 38.000

"Позиция 7" "Сапоги защитные с композитным подноском Артель Призма для защиты от механических воздействий, воды, сырой нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей синие ПВХ/трикотаж подошва литьевая ПУ металлический подносок (Мун 200) 380ММ 178-61 ТР ТС 019/2011" Кол-во: 38.000

"Позиция 8" "Полуботинки мужские Неогард-Лайт Антистат черный кожа натуральная/материал ON DURA RETOR, полотно DERMODRY COOLMAX и ON STEAM двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан алюминиевый (Мун 200) 5.595 ТР ТС 019/2011 ТО 15.20.32-17385659-041-2018 к ГОСТ 12.4.137-2001 EN ISO 20345:2011 S3 SRC CEI EN 61340-5-1:2016 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия" Кол-во: 38.000

"Позиция 9" "Бейсболка Оператор ткань смесовая Статэл 70% хлопок, 30% полиэстер 250Г/М2 темно-синяя летняя ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" 8.022 ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014" Кол-во: 38.000

"Позиция 10" "Подшлемник вязаный К100А 30% шерсть, 70% ПАН черный ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" 8.111 ТР ТС 017/2011 ГОСТ 33378-2015" Кол-во: 38.000