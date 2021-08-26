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    Главная / Торги / Поставка специальной одежды и специальной обуви

    Поставка специальной одежды и специальной обуви

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 07:0026.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221391Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221391

    Наименование закупки

    Поставка специальной одежды и специальной обуви

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 10:58

    Документация процедуры

    Спецификация_спецодежда__обувь.xls

    СПЕЦОДЕЖДА_ТЗ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"

    Юридический адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Почтовый адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Контактный телефон

    +7 915 487-48-15

    Факс

    +7 495 122-20-00

    Адрес электронной почты

    kristina.labeko@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бриш Любовь Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка специальной одежды и специальной обуви

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 07:00 GMT +326.08.2021 07:0026.08.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221391Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специальной одежды и специальной обуви

    Начальная цена

    998 279,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, Приморский край, Надеждинский муниципальный район, Надеждинское сельское поселение, село Вольно – Надеждинское, территория ТОР Надеждинская, ул. Центральная дом 5, «Административно–бытовой корпус».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара по настоящему договору производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня поставки Товара и подписания Заказчиком товарной накладной (по форме ТОРГ- 12). Цена Товара включает в себя стоимость нанесения логотипов по макету Заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"

    Адрес местонахождения

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ботинки защитные мужские Неогард для эксплуатации в III и Особом климатических поясах черный кожа натуральная и материал RETOR (Ретор) натуральный мех Аляска (овчина) двуслойная литьевая, полиуретан/нитрил композитный материал (Мун 200) 5.269 Р ТС 019/2011 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 2"

    "Костюм защитный мужской летний Оператор антистатическая ткань Статэл с МВО пропиткой 70% хлопок, 30% полиэфир 250Г/М2 васильковый/темно-синий куртка и брюки со светоотражающей полосой 50ММ для защиты от механических воздействий и ОПЗ, от воздействия статического электричества I, II, III, IV и особый климатические пояса 3.128 + 3.129 ТР ТС 019/2011 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 3"

    "Футболка М-1 хлопок 100% с коротким рукавом 170Г/М2 88/158-128/188 васильковый 4.023 ТС 017/2011 ГОСТ 31408-2009 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 4"

    "Шапка ушанка Капитан 100% полиамид с ветрозащитным покрытием, утеплитель Шелтер Микро, искусственный мех 150Г/М2 темно-синий ТР ТС 017/2011 ГОСТ 32118-2013 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 5"

    "Белье нательное утепленное с начесом мужское Камыш триктажное 100% хлопок 240Г/М2 оливковый фуфайка, кальсоны ТР ТС 017/2011 ГОСТ 31408-2009 4.071 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 6"

    "Костюм защитный мужской зимний Оператор антистатическая ткань Статэл с МВО пропиткой 70% хлопок, 30% полиэфир 250Г/М2 Филгуд 150Г/М2 васильковый/темно-синий куртка и полукомбинезон со светоотражающей полосой 50ММ для защиты от пониженных температур и воздействия статического электричества 4 класс защиты от пониженных температур воздуха и ветра I, II, III, IV и особый климатические пояса 2.102 ТР ТС 019/2011 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 7"

    "Сапоги защитные с композитным подноском Артель Призма для защиты от механических воздействий, воды, сырой нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей синие ПВХ/трикотаж подошва литьевая ПУ металлический подносок (Мун 200) 380ММ 178-61 ТР ТС 019/2011"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 8"

    "Полуботинки мужские Неогард-Лайт Антистат черный кожа натуральная/материал ON DURA RETOR, полотно DERMODRY COOLMAX и ON STEAM двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан алюминиевый (Мун 200) 5.595 ТР ТС 019/2011 ТО 15.20.32-17385659-041-2018 к ГОСТ 12.4.137-2001 EN ISO 20345:2011 S3 SRC CEI EN 61340-5-1:2016 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 9"

    "Бейсболка Оператор ткань смесовая Статэл 70% хлопок, 30% полиэстер 250Г/М2 темно-синяя летняя ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" 8.022 ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 10"

    "Подшлемник вязаный К100А 30% шерсть, 70% ПАН черный ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" 8.111 ТР ТС 017/2011 ГОСТ 33378-2015"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 11"

    "Плащ с СВ-полосой Циклон мужской для защиты от нефти, нефтепродуктов, воды ПВХ-покрытие на полиэфирной основе 250Г/М2 темно-синий 3.166 ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.310-2016 ГОСТ Р 12.4.288-2013 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия"

    Кол-во: 10.000

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