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    Главная / Торги / Приобретение планшетного компьютера

    Приобретение планшетного компьютера

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 17:0031.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221388Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221388

    Наименование закупки

    Приобретение планшетного компьютера

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 04:59

    Документация процедуры

    Спецификация_к_договору_поставки_планшетного_компьютера_и_аксессуаров.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"

    Юридический адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Почтовый адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Контактный телефон

    +7 423 222-20-98 доб. 1251

    Факс

    +7 495 122-20-00

    Адрес электронной почты

    p.stepanov@gazprom-helium.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанов Петр Владмирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение планшетного компьютера

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 17:00 GMT +331.08.2021 17:0031.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221388Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение планшетного компьютера

    Начальная цена

    182 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, Приморский край, м. р-н Надеждинский, с. п. Надеждинское, с. Вольно-Надеждинское, тер. ТОР Надеждинская, ул. Центральная, д. 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата стоимости Товара осуществляется Покупателем в течение 15 рабочих дней с даты поставки Товара, подписания сторонами Товарной накладной (Торг-12) и предоставления Поставщиком счета на оплату.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"

    Адрес местонахождения

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клавиатура чехол Apple Magic Keyboard for iPad Pro черный 12.9" MJQK3RS/A"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Планшетный ПК Apple iPad Pro 12.9ДЮЙМ 512ГБ Wi-Fi+Cellular space grey MXF72RU/A"

    Кол-во: 1.000

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    Ценовой запрос
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