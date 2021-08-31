www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Приобретение планшетного компьютера
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
27.08.2021 04:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская
Почтовый адрес
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская
Контактный телефон
+7 423 222-20-98 доб. 1251
Факс
+7 495 122-20-00
Адрес электронной почты
p.stepanov@gazprom-helium.ru
Ф.И.О. контактного лица
Степанов Петр Владмирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение планшетного компьютера
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 17:00 GMT +331.08.2021 17:0031.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221388Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение планшетного компьютера
Начальная цена
182 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Приморский край, Приморский край, м. р-н Надеждинский, с. п. Надеждинское, с. Вольно-Надеждинское, тер. ТОР Надеждинская, ул. Центральная, д. 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата стоимости Товара осуществляется Покупателем в течение 15 рабочих дней с даты поставки Товара, подписания сторонами Товарной накладной (Торг-12) и предоставления Поставщиком счета на оплату.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
Адрес местонахождения
692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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