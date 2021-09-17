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Наименование закупки
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
31.08.2021 08:47
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 4242 49-33-00 доб. 65053
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
A_vylekzhanin@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вылекжанин Андрей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.09.2021 02:00 GMT +317.09.2021 02:0017.09.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221384Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Начальная цена
12 096 370,52
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, Сахалинская область, Муниципальное образование «Городской округ Ногликский», территория «Береговой технологический комплекс Киринское ГКМ», зд. 1. Киринское газодобывающее управление (https://goo.gl/maps/aKB9RzCRMk52).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней и доставка в течение 30 календарных дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 0.040
Кол-во: 70.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 0.004
Кол-во: 1.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 100.000
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