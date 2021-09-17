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    Главная / Торги / Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.09.2021 02:0017.09.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221384Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    221384

    Наименование закупки

    Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    31.08.2021 08:47

    Документация процедуры

    Договор_поставки_проект.rar

    Техническое_задание_к_ценовому_запросу.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Контактный телефон

    +7 4242 49-33-00 доб. 65053

    Факс

    +7 4242 49-72-74

    Адрес электронной почты

    A_vylekzhanin@shelf-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вылекжанин Андрей Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.09.2021 02:00 GMT +317.09.2021 02:0017.09.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 221384Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Начальная цена

    12 096 370,52

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинская область, Муниципальное образование «Городской округ Ногликский», территория «Береговой технологический комплекс Киринское ГКМ», зд. 1. Киринское газодобывающее управление (https://goo.gl/maps/aKB9RzCRMk52).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней и доставка в течение 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Корпус металлический ЩМП-3-0 74 650х500х220ММ У2 IP54"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-2С25-УХЛ3 25А IP20 440В 2P 6КА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Рубильник ВР32-31-В31250 100А УХЛ3 арт. 103367 КЭАЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-3C20-10-УХЛ3 20А AC C IP20 400В 3P 10кА УХЛ3 262771 54х85х73.7ММ ГОСТ Р 50345-99 -60...+40ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 3421-040-05758109-2009"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-2С25-УХЛ3 25А IP20 440В 2P 6КА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВМ63-1C10-УХЛЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Контактор IEK КМИ-34012 40А 230В УХЛ4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Приставка контактная IEK ПВИ-21 1з+1р KPV20-11-1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Шина нулевая YND10-4-15-125 4х15"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Выключатель путевой контактный ВПК-2113Б-У2 10А 660В IP67 У2 TDM"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Розетка открытой проводки ИЭК Гермес PLUS РСб22-3-ГПБд 16А IP54 с заземлением 2 гнезда ERMP22-K03-16-54-EC"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Розетка накладная Эра 11-2211-01 16А 250В 4х2P+E Schuko IP20 с заземлением"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Розетка накладная Эра 11-2205-01 16А 250В 2х2P+E Schuko IP20 с заземлением"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Светильник потолочный светодиодный AVRORA-32/prisma ЛВО LED 32ВТ 4000К 4000ЛМ белый IP20"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Коробка распределительная квадратная Hegel КР2603 для открытой установки 85х85х40ММ IP55 полипропилен серая"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг-LS 5х10ММ2 0.66КВ ТУ 16.К71-310-2001"

    Кол-во: 0.040

    "Позиция 17"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5ММ2 ок 0.66КВ ГОСТ Р 53769-2010"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 18"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГпнг(А)-LS 3х1.5ММ2 ок (N, PE) 0.66КВ 100М ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 19"

    "Провод силовой ПВ3 1х4 желто-зеленый 1 4ММ2"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 20"

    "Наконечник кабельный КВТ ТМЛ 4-6-3 медный луженый"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 21"

    "Провод силовой ПВ3 1х10 1 10ММ2"

    Кол-во: 0.004

    "Позиция 22"

    "Наконечник кабельный штыревой НШВИ 10-12 слоновая кость 100ШТ Е1012"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Кабель-канал IEK Элекор 25x16ММ 50М"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 24"

    "Кабель-канал 16х16ММ 2М"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 25"

    "Кабель-канал ПВХ белый 60х40ММ IP40 2М IEK Элекор CKK10-060-040-1-K01-018"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 26"

    "Сальник TDM PG-11 5-10ММ IP54 SQ0805-0002"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 27"

    "Сальник PG-21 IP54 кабельный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Сальник PG-16 9-13ММ IP54 YSA20-14-1 6-5 4-К 41"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 29"

    "Инструмент электромонтажный Пресс-клещи КВТ ПКВк-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Лампа светодиодная Промлед КС-Е40-80W-М 80ВТ 170-280В 11600ЛМ 4000К одноцокольная E40 290ММ 116ММ дневной белый"

    Кол-во: 100.000

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